Hoy No Circula Sabatino: qué autos tienen prohibido transitar este 31 de enero

Rodrigo Gutiérrez González

30/01/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula Sabatino

Al ser el quinto sábado de mes, el Hoy No Circula aplicará de forma distinta en la Ciudad de México y Estado de México.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).-Inició el fin de semana largo, el primer puente del año, por lo que muchas personas aprovechas estos días de descanso para salir en familia, en pareja o amigos, ya sea dentro o fuera de la capital.

Es por eso que, si te vas a mover por la ciudad, en sus alrededores o inclusive si piensas salir más allá, es importante saber si tu automóvil tiene permitido transitar por el programa Hoy No Circula Sabatino.

A diferencia de su versión tradicional, la restricción vehicular del sábado funciona de manera distinta, ya que se define por el número del holograma de verificación del automóvil y si el último dígito de la placa es par o non.

Evita comenzar estos días de descanso con una multa y hasta con el traslado de ti vehículo al corralón. Pon especial atención al Hoy No Circula Sabatino de este 31 de enero de 2026.

Al ser el quinto sábado del mes, el programa sólo aplicará para los vehículos con holograma 2 y foráneos, sin importar cual sea el último dígito de su placa o color de engomado.

En cambio, aquellos automóviles con holograma 1, holograma 0 y holograma 00 podrán circular con normalidad durante este fin de semana largo.

Si quieres saber si tú vehículo en particular puede circular o no este sábado o cualquier otro, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Hoy No Circula Sabatino
Así funciona el Hoy No Circula Sabatino. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Cuáles son las multas por incumplir el Hoy No Circula

Si aún así decides manejar tu automóvil en las calles de la capital del país y la entidad mexiquense, puedes recibir una sanción, ya sea una multa económica y hasta corralón.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Quienes te pueden infraccionar

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

Hoy No Circula Multas Nuevas
Nuevas multas y corralón, la sanción para los que no cumplan con el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

En cuanto horario y zona de aplicación, el Hoy No Circula Sabatino no difiere al tradicional que aplica los fines de semana. Sin embargo, es importante mencionar que al inicio de este año se extendió la área de operación del programa en el Estado de México quedando de la siguiente manera.

Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Hoy No Circula Sabatino
Rodrigo Gutiérrez González

Galileo

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

