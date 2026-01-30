Hoy No Circula Sabatino: qué autos tienen prohibido transitar este 31 de enero

Al ser el quinto sábado de mes, el Hoy No Circula aplicará de forma distinta en la Ciudad de México y Estado de México.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).-Inició el fin de semana largo, el primer puente del año, por lo que muchas personas aprovechas estos días de descanso para salir en familia, en pareja o amigos, ya sea dentro o fuera de la capital.

Es por eso que, si te vas a mover por la ciudad, en sus alrededores o inclusive si piensas salir más allá, es importante saber si tu automóvil tiene permitido transitar por el programa Hoy No Circula Sabatino.

A diferencia de su versión tradicional, la restricción vehicular del sábado funciona de manera distinta, ya que se define por el número del holograma de verificación del automóvil y si el último dígito de la placa es par o non.

Evita comenzar estos días de descanso con una multa y hasta con el traslado de ti vehículo al corralón. Pon especial atención al Hoy No Circula Sabatino de este 31 de enero de 2026.

Al ser el quinto sábado del mes, el programa sólo aplicará para los vehículos con holograma 2 y foráneos, sin importar cual sea el último dígito de su placa o color de engomado.

En cambio, aquellos automóviles con holograma 1, holograma 0 y holograma 00 podrán circular con normalidad durante este fin de semana largo.

Si quieres saber si tú vehículo en particular puede circular o no este sábado o cualquier otro, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Cuáles son las multas por incumplir el Hoy No Circula

Si aún así decides manejar tu automóvil en las calles de la capital del país y la entidad mexiquense, puedes recibir una sanción, ya sea una multa económica y hasta corralón.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Quienes te pueden infraccionar

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

En cuanto horario y zona de aplicación, el Hoy No Circula Sabatino no difiere al tradicional que aplica los fines de semana. Sin embargo, es importante mencionar que al inicio de este año se extendió la área de operación del programa en el Estado de México quedando de la siguiente manera.

Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco: