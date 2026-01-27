Asesinato de 2 activistas y su hija fue por un tema familiar: Gobierno de Michoacán

Redacción/SinEmbargo

26/01/2026 - 6:03 pm

El Gobernador de Michoacán reveló que el asesinato de la familia de activistas pudo tener motivos familiares y el responsable detenido es un pariente.

La Fiscalía michoacana está tras la pista de otras personas que podrían ser responsables del asesinato de la pareja de activistas y su hija.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló este lunes que el asesinato de la familia de activistas, integrada por Anayeli Hernández, Víctor Manuel Mujica y su hija Megan Eileen, de 12 años, pudo tener como motivo una riña familiar.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario michoacano reveló que el sujeto detenido y señalado como presunto responsable del triple homicidio fue identificado como pariente de una de las víctimas, además de que podría haber otras personas involucradas.

El pasado viernes la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la muerte de Anayeli y Victor, pareja de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, y de su hija Megan, cuyos restos fueron hallados calcinados y con heridas por disparo de arma de fuego.

El asesinato de la familia, conocida por su labor como activistas a favor de los derechos de personas con discapacidad, generó gran indignación entre la sociedad michoacana, mientras que el Gobernador michoacano calificó estos hechos como "un crimen muy doloroso, muy lamentable, condenable totalmente".

Investigaciones continúan: Bedolla

Al ser cuestionado respecto al asesinato de la familia de activistas, el Gobernador de Michoacán reveló que el sujeto detenido tras ser señalado como presunto responsable del triple homicidio fue identificado como pariente de una de las víctimas, sin dar más detalles al respecto.

Agregó que la Fiscalía michoacana sigue trabajando en la investigación y está tras la pista de otras personas que posiblemente pudieron ser cómplices del crimen.

"Está la Fiscalía trabajando arduamente para dar con otras detenciones. Se sabe no actuó sólo esta persona, que resultó ser familiar de una de las víctimas", declaró Ramírez Bedolla.

El mandatario michoacano aseguró que el asesinato de la familia de Anayeli, Victor y Megan "es algo muy impactante para la sociedad michoacana y no va a quedar impune", además de que afirmó que este caso podría tratarse de un delito motivado por temas familiares.

"No quedará impune, estamos tras las pistas, es un delito de los que denominan como un tema familiar, es lo que todas las investigaciones están arrojando", apuntó el Gobernador.

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

