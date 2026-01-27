Asesinato de 2 activistas y su hija fue por un tema familiar: Gobierno de Michoacán

La Fiscalía michoacana está tras la pista de otras personas que podrían ser responsables del asesinato de la pareja de activistas y su hija.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló este lunes que el asesinato de la familia de activistas, integrada por Anayeli Hernández, Víctor Manuel Mujica y su hija Megan Eileen, de 12 años, pudo tener como motivo una riña familiar.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario michoacano reveló que el sujeto detenido y señalado como presunto responsable del triple homicidio fue identificado como pariente de una de las víctimas, además de que podría haber otras personas involucradas.

El pasado viernes la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la muerte de Anayeli y Victor, pareja de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, y de su hija Megan, cuyos restos fueron hallados calcinados y con heridas por disparo de arma de fuego.

El asesinato de la familia, conocida por su labor como activistas a favor de los derechos de personas con discapacidad, generó gran indignación entre la sociedad michoacana, mientras que el Gobernador michoacano calificó estos hechos como "un crimen muy doloroso, muy lamentable, condenable totalmente".

Investigaciones continúan: Bedolla

Al ser cuestionado respecto al asesinato de la familia de activistas, el Gobernador de Michoacán reveló que el sujeto detenido tras ser señalado como presunto responsable del triple homicidio fue identificado como pariente de una de las víctimas, sin dar más detalles al respecto.

Agregó que la Fiscalía michoacana sigue trabajando en la investigación y está tras la pista de otras personas que posiblemente pudieron ser cómplices del crimen.

"Está la Fiscalía trabajando arduamente para dar con otras detenciones. Se sabe no actuó sólo esta persona, que resultó ser familiar de una de las víctimas", declaró Ramírez Bedolla.

Derivado de este trabajo conjunto, el investigado se localizó en dicha entidad, quedando a disposición de la autoridad competente para que determine su situación legal. #MichoacánEsMejor — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) January 24, 2026

El mandatario michoacano aseguró que el asesinato de la familia de Anayeli, Victor y Megan "es algo muy impactante para la sociedad michoacana y no va a quedar impune", además de que afirmó que este caso podría tratarse de un delito motivado por temas familiares.