La UNAM mejora en el ranking mundial de universidades 2026; escala en 5 de 11 áreas

Estos resultados colocan a la institución dentro de la élite académica regional, compartiendo el liderazgo con las universidades más prestigiosas de Brasil y Chile.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.

La institución indicó que la mejora profesional se registró en diversas disciplinas, particularmente en Derecho, Ciencias de la Vida, así como en Artes y Humanidades. "Estos avances consolidan su compromiso en la formación profesional de las y los jóvenes en México", destacó en un comunicado.

El análisis comparativo del ranking revela que, de las 11 áreas temáticas evaluadas, ascendió en cinco de ellas, mientras que en las seis restantes mantuvo la sólida ubicación obtenida el año anterior.

UNAM escala y mantiene posiciones

La casa de estudios detalló que los avances más notorios se presentaron en Derecho donde saltó del rango 201-250 para posicionarse en el bloque 101-125. Un adelanto similar ocurrió en Artes y Humanidades, disciplina que escaló del 176-200 que obtuvo en 2025 al 101-125 en 2026.

Asimismo, registró avances significativos en otros campos del saber, destacando Estudios de Educación, que subió al rango 176–200; Ciencias Sociales, que se ubicó en el bloque 251–300; y Ciencias de la Vida, disciplina que logró situarse hacia el 401–500.

La universidad mantuvo sus posiciones en áreas como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología "lo que demuestra la consistencia de sus programas académicos", refirió.

Our Latin America University Rankings 2026 are out now! The list of the best universities in the Latin America region includes a record 223 institutions from 16 countries or territories. Explore the full table: · https://t.co/Nf0JPdVyTu #THELatAm #THEUniRankings pic.twitter.com/iu7iuA46OP — World University Rankings (@THEworldunirank) December 3, 2025

La metodología del World University Rankings by Subject 2026 emplea 18 indicadores de desempeño agrupados en dimensiones estratégicas: calidad de la enseñanza, excelencia en la investigación, transferencia de conocimiento a la industria y perspectiva internacional.