Autoridades atribuyen el asesinato de 11 en Salamanca al Cártel Santa Rosa de Lima

Redacción/SinEmbargo

26/01/2026 - 10:27 pm

El ataque en un campo de Salamanca, que dejó 11 personas muertas presuntamente fue perpetrado por el Cártel Santa Rosa de Lima por una disputa con el CJNG.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un ataque armado en campo de futbol de Salamanca deja cuatro muertos y un herido

El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

Ataque armado en Irapuato, Guanajuato, deja 4 muertos y 3 heridos; FGE ya investiga

Entre las víctimas del ataque en un campo de futbol de Salamanca se identificaron a presuntos miembros del CJNG.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El ataque armado ocurrido en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 10 heridas, presuntamente fue perpetrado por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, mientras que entre las víctimas supuestamente hay miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las primeras indagatorias realizadas por autoridades.

El domingo 25 de enero, un grupo de sujetos armados llegaron a una cancha ubicada en la comunidad Loma de Flores y abrieron fuego contra un grupo de personas que estaban conviviendo después de un partido, según declaraciones del Alcalde César Prieto.

El Gobierno Municipal de Salamanca informó que tras estos hechos violentos reforzará las acciones de seguridad en la zona para prevenir que ocurran nuevos hechos violentos, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Cártel Santa Rosa de Lima perpetró ataque en cancha de Salamanca

De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades, los sujetos que llevaron a cabo el ataque armado en un campo de futbol de Salamanca son presuntos integrantes de una facción del Cártel Santa Rosa de Lima.

Aparentemente esta agresión se dio a raíz de la disputa que mantiene dicho grupo criminal contra el CJNG para hacerse con el control de la región, puesto que entre las 10 personas fallecidas se identificó a cinco supuestos miembros del Cártel Jalisco.

La hipótesis de las autoridades respecto a estos hechos violentos son parte de una disputa entre grupos criminales se sustenta en el hecho de que previo al ataque fueron halladas dos cartulinas con mensajes firmados por el Cártel Santa Rosa de Lima que hacían alusión directa a una riña con el CJNG.

Como parte de las investigaciones, autoridades indagan la posible participación de un sujeto identificado como Moisés Soto Bermúdez, señalado como líder del grupo de choque “Los Marros”.

Dicha célula delictiva está involucrada en delitos de alto impacto, incluyendo distribución de drogas, homicidios y extorsiones, y opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “Negro” o “Camorro” o “Gallo”.

Este sujeto es considerado por las autoridades como uno de los objetivos prioritarios en la región, además de que es señalado como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

+ Sección

Galileo

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
2

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

3

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
4

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
5

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

México cancela el envío de petróleo a Cuba
6

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

Hoy No Circula CDMX Edomex
7

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
8

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

9

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

Ticketmaster reveló toda la información respecto a la venta de boletos para las presentaciones de BTS en la CdMx, la cual rompió récords.
10

¿No alcanzaste boleto para ver a BTS en CdMx? Ticketmaster explica cómo fue la venta

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
11

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
12

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Registro de CURP Biométrica
13

CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
14

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

El Gobernador de Michoacán reveló que el asesinato de la familia de activistas pudo tener motivos familiares y el responsable detenido es un pariente.
15

Asesinato de 2 activistas y su hija fue por un tema familiar: Gobierno de Michoacán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El ataque en un campo de Salamanca, que dejó 11 personas muertas presuntamente fue perpetrado por el Cártel Santa Rosa de Lima por una disputa con el CJNG.
1

Autoridades atribuyen el asesinato de 11 en Salamanca al Cártel Santa Rosa de Lima

Ticketmaster reveló toda la información respecto a la venta de boletos para las presentaciones de BTS en la CdMx, la cual rompió récords.
2

¿No alcanzaste boleto para ver a BTS en CdMx? Ticketmaster explica cómo fue la venta

México cancela el envío de petróleo a Cuba
3

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

4

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

5

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

“Vida Plena, Corazón Contento” ayudó a evitar 75 suicidios y prevenir casos de violencia sexual o acoso contra estudiantes de secundaria y bachillerato de CdMx.
6

Brugada destaca que "Vida Plena, Corazón Contento" ha evitado 75 suicidios escolares

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.
7

La UNAM mejora en el ranking mundial de universidades 2026; escala en 5 de 11 áreas

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó los resultados de la revocación de mandato a la que se sometió, ejercicio que decidió por que siga gobernando.
8

Oaxaca dice sí a continuidad de Salomón Jara: 38% pide su revocación, 58% lo respalda

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
9

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

El Gobernador de Michoacán reveló que el asesinato de la familia de activistas pudo tener motivos familiares y el responsable detenido es un pariente.
10

Asesinato de 2 activistas y su hija fue por un tema familiar: Gobierno de Michoacán

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
11

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
12

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"