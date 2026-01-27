Autoridades atribuyen el asesinato de 11 en Salamanca al Cártel Santa Rosa de Lima

Entre las víctimas del ataque en un campo de futbol de Salamanca se identificaron a presuntos miembros del CJNG.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El ataque armado ocurrido en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 10 heridas, presuntamente fue perpetrado por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, mientras que entre las víctimas supuestamente hay miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las primeras indagatorias realizadas por autoridades.

El domingo 25 de enero, un grupo de sujetos armados llegaron a una cancha ubicada en la comunidad Loma de Flores y abrieron fuego contra un grupo de personas que estaban conviviendo después de un partido, según declaraciones del Alcalde César Prieto.

El Gobierno Municipal de Salamanca informó que tras estos hechos violentos reforzará las acciones de seguridad en la zona para prevenir que ocurran nuevos hechos violentos, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Cártel Santa Rosa de Lima perpetró ataque en cancha de Salamanca

De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades, los sujetos que llevaron a cabo el ataque armado en un campo de futbol de Salamanca son presuntos integrantes de una facción del Cártel Santa Rosa de Lima.

Aparentemente esta agresión se dio a raíz de la disputa que mantiene dicho grupo criminal contra el CJNG para hacerse con el control de la región, puesto que entre las 10 personas fallecidas se identificó a cinco supuestos miembros del Cártel Jalisco.

La hipótesis de las autoridades respecto a estos hechos violentos son parte de una disputa entre grupos criminales se sustenta en el hecho de que previo al ataque fueron halladas dos cartulinas con mensajes firmados por el Cártel Santa Rosa de Lima que hacían alusión directa a una riña con el CJNG.

Como parte de las investigaciones, autoridades indagan la posible participación de un sujeto identificado como Moisés Soto Bermúdez, señalado como líder del grupo de choque “Los Marros”.

Dicha célula delictiva está involucrada en delitos de alto impacto, incluyendo distribución de drogas, homicidios y extorsiones, y opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “Negro” o “Camorro” o “Gallo”.

Este sujeto es considerado por las autoridades como uno de los objetivos prioritarios en la región, además de que es señalado como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya.