Mr. Gwyn , retratar personas con palabras y reflexionar para reconectar

Nancy Chávez

27/01/2026 - 7:00 am

Mr. Gwyn

La puesta en escena invita al público a conocer la historia de Jasper Gwyn, un texto del italiano Alessandro Baricco adaptado por Juan Cabello, en el que los retratos cobran otro sentido.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La obra Mr. Gwyn se presenta en el Teatro Helénico con una historia que lleva a reflexionar acerca de la escritura, la identidad y el detenerse para respirar, reconocerse y mirar al otro.

El elenco está integrado por Mauricio García Lozano, Angélica Bauter, Arturo Reyes, Alejandro Morales, Lucero Trejo, Assira Abbate, Ana Sofía Gatica, Jacobo Lieberman, Abraham Jurado y Luis Ra Acosta; además de los cuerpos artísticos: Silvia Herida, Alejandro Arreola, La Nars, Marina Ortíz y Enrique Cervantes.

¿De qué trata Mr. Gwyn ?

¿Qué ocurre cuando un escritor decide no escribir nunca más? Jasper Gwyn es un prolífico escritor que en lo alto de su carrera, decide que no escribirá más, se encuentra en una crisis creativa y necesita otro sentido por lo que busca un nuevo oficio. Tras platicar con una mujer decide que retratará personas con palabras, no lo hará sólo desde la superficie, sino que buscará lo que hay más allá, eso que emerge cuando alguien es mirado con atención absoluta. Mr. Gwyn presenta a la escritura como un ejercicio de conexión.

En pablaras de su protagonista, Mauricio García Lozano: "La obra va precisamente de eso, de un cuate que decide dejar de escribir de un momento a otro, ya no quiere escribir más porque siente que que todo el sistema, digamos, que mediatiza la intelectualidad y la literatura lo rebasa y no le gusta, lo siente frívolo y decide hacer retratos, pero como él no sabe pintar, decide escribir los retratos".

Obra Mr. Gwyn
Mr. Gwyn se presenta en el Teatro Helénico. Foto: Héctor Ortega

"La historia completa y no sólo el personaje"

La obra de teatro cuenta con la dirección de Alonso Íñiguez quien capta la esencia del texto, desde el inicio cuando la duda y el vacío invaden a Mr. Gwyn quien avanza hasta encontrarse cómodo con su nueva labor -al menos hasta aquel punto en el que hay un ruptura con el nuevo "oficio"-.

La obra plantea varios temas, como la crisis de identidad y la importancia de conocerse, de permitirse ser vulnerables frente a alguien que, pretende con sólo observar, captar la esencia de cada uno para convertir palabras en un retrato que va más allá de letras o de una imagen tradicional en un cuadro, irónicamente, existen momentos en el escenario en los que los movimientos planeados y cuidadosamente ejecutados colocan a los personajes retratados en una toma que pareciera una pintura viva que el publico puede capturar con su mirada.

Una de las frases que resuena es que cada persona es una historia completa y no sólo un personaje, frase que lleva a pensar, a reconectar y a sumergirse más en el relato.

Obra Mr. Gwyn
Mr. Gwyn es una obra para reflexionar. Foto: Héctor Ortega

¿Dónde y cuándo?

La obra Mr. Gwyn se presentará en el Teatro Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México) hasta el 15 de febrero de 2026, con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas, y domingos a las 18:00 horas en el Teatro Helénico. Los boletos se pueden adquirir en taquillas o en la página web. Es importante mencionar que la obra incluye desnudos por lo que es para adolescentes y adultos.

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

