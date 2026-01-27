Los datos personales se entregan en formularios llenados con prisa, en cada clic de aceptación al registrarse en un sitio web o app, incluso en recibos abandonados en la basura. No hace falta un hacker sofisticado ni una conspiración novelesca, basta la suma ordenada de pequeños datos dispersos para reconstruir una vida.

En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación cotidiana de datos, el riesgo está en que estos lleguen a las manos incorrectas y se conviertan en un mapa perfecto para el robo de identidad.

¿Dónde están nuestros datos? La pregunta no es retórica ni pertenece a la ciencia ficción; es un llamado a la prevención en un ecosistema donde el clic apresurado es sentencia y la basura doméstica guarda estados de cuenta íntegros o recibos de servicios.

El Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que evoca aquel Convenio 108 de 1981 que obligó a los estados a proteger a las personas contra el abuso del tratamiento automatizado de sus datos, ha dejado de ser una efeméride burocrática para transformarse en un examen de conciencia. Mientras el ciudadano, en el mejor de los casos, alude a los derechos ARCO —Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición—, en la práctica entrega su identidad a plataformas digitales.

La información personal reposa en servidores de aplicaciones de entrega a domicilio que conocen los horarios del hambre, en el historial de navegación que delata las carencias y en bases de datos de servicios aceptados sin leer una sola línea de sus políticas.

Esta confianza ciega en el sector privado contrasta con el recelo surgido cuando es el Estado quien solicita la información. Entregamos nuestra ubicación en tiempo real a una app de transporte, pero hay resistencia ante estrategias institucionales para la seguridad colectiva, como el registro de líneas de celular diseñado como herramienta para el combate a la extorsión.

En la Ciudad de México, la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha enfatizado que la seguridad es una cuestión de inteligencia y cuidado de la información ciudadana, donde la protección de datos es el primer eslabón en la cadena de prevención del delito.

Proteger la información implica un cambio en la higiene digital: desde el uso de claves complejas, la lectura de los términos y condiciones, la configuración selectiva de cookies hasta el rechazo sistemático a ofertas que condicionan "regalos" a cambio de llenar formularios sospechosos.

Y si por alguna razón hay sospecha de riesgo o fuiste víctima, la denuncia anónima al 089 o el reporte al 55 5036 3301, la línea especializada en casos de extorsión y fraude, son herramientas contra las repercusiones legales por un robo de identidad.