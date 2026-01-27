Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; alega que conserva sus atribuciones

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 2:24 am

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ONGs condenan el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del INM, en la SEP

"Ya no está bajo proceso de ningún tipo": CSP justifica puesto de Garduño en la SEP

Sheinbaum nombra a Francisco Garduño, extitular del INM, como funcionario de la SEP

El funcionario explicó que la decisión no puede estar basada en "decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico". 

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, destituyó el lunes al director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, quien rechazó su salida al cuestionar la legalidad de dicha medida.

Por medio de un oficio difundido en redes sociales con fecha del 27 de enero, Ruiz Gutiérrez no sólo despidió a Romero Tellaeche, sino que nombró como directora interina a Lucero Ibarra Rojas, quien se desempeñó como directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

“En mi calidad de titular de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley General de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, le comunico que he tenido a bien designarla a partir de esta fecha como: directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas. AC.", señala el contexto en el que no se explican los motivos de la remoción ni la última fecha en la que Romero Tellaeche se desempeñará como director.

El funcionario estuvo al frente del CIDE desde el 29 de noviembre de 2021, cuando el entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (ahora Secihti) era dirigido por María Elena Álvarez-Buylla. No obstante, su designación se dio en un marco de movilización estudiantil dentro del CIDE.

Tellaeche dice que conserva sus atribuciones legales y estatutarias

En respuesta, Romero Tellaeche hizo público un comunicado con el que rechazó su destitución como director general del CIDE, pues explicó que la remoción de este cargo "se rige por reglas expresas que excluyen cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico".

En este sentido, argumentó que una remoción anticipada sólo puede llevarse a cabo “cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia, y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno, debidamente convocada, con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva”.

El funcionario expresó que, en cuanto al desempeño institucional, la norma “exige la intervención y consideración de instancias técnicas de evaluación,  cuyo carácter no es político sino especializado, y cuyas opiniones forman parte sustantiva del procedimiento legal válido”.

En vista de lo anterior, Romero Tellaeche dijo que “en tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente en los términos señalados”, la persona titular “conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

+ Sección

Galileo

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
2

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
4

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

5

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
6

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
7

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

8

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

Joseph Blatter llama a no ir a EU por el Mundial.
9

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial; "¡manténganse alejados de EU!"

Hoy No Circula CDMX Edomex
10

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

México cancela el envío de petróleo a Cuba
11

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

Calendario Ilustrativo
12

Cuáles son los días feriados de febrero 2026 en México y cómo te los deben pagar

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
13

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió este lunes la decisión de devolver las camionetas blindadas asignadas a las y los ministros del pleno.
14

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

15

Sicarios del CJNG desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro, y difunden video

Destacadas

Ver sección
Destacadas
José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE.
1

Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; alega que conserva sus atribuciones

Joseph Blatter llama a no ir a EU por el Mundial.
2

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial; "¡manténganse alejados de EU!"

3

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

El ataque en un campo de Salamanca, que dejó 11 personas muertas presuntamente fue perpetrado por el Cártel Santa Rosa de Lima por una disputa con el CJNG.
4

Autoridades atribuyen el asesinato de 11 en Salamanca al Cártel Santa Rosa de Lima

Ticketmaster reveló toda la información respecto a la venta de boletos para las presentaciones de BTS en la CdMx, la cual rompió récords.
5

¿No alcanzaste boleto para ver a BTS en CdMx? Ticketmaster explica cómo fue la venta

México cancela el envío de petróleo a Cuba
6

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

7

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

8

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

“Vida Plena, Corazón Contento” ayudó a evitar 75 suicidios y prevenir casos de violencia sexual o acoso contra estudiantes de secundaria y bachillerato de CdMx.
9

Brugada destaca que "Vida Plena, Corazón Contento" ha evitado 75 suicidios escolares

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.
10

La UNAM mejora en el ranking mundial de universidades 2026; escala en 5 de 11 áreas

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó los resultados de la revocación de mandato a la que se sometió, ejercicio que decidió por que siga gobernando.
11

Oaxaca dice sí a continuidad de Salomón Jara: 38% pide su revocación, 58% lo respalda

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
12

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT