Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico, se declara no culpable en EU

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 4:48 am

Ryan Wedding contradice su propia versión publicada en redes sociales.

Tras una publicación en la que dijo entregarse a las autoridades, la defensa del exdeportista de snowboard contradijo esta versión difundida por el Gobierno de México.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El exatleta olímpico canadiense de snowboard, Ryan Wedding, se declaró el lunes como no culpable en Estados Unidos (EU) de un total de 17 cargos relacionados tráfico de cocaína y asesinato como supuesto integrante del Cártel de Sinaloa, luego de ser capturado el pasado 23 de enero por las autoridades estadounidenses en la Embajada de dicho país en México.

“Él no se entregó. Fue detenido, fue arrestado. Así que cualquier versión que el gobierno de México esté difundiendo sobre que él se entregó es incorrecta”, afirmó el abogado de Wedding, Anthony Colombo, según información recogida por el medio canadiense CBC.

El exatleta permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza hasta la próxima revisión de su caso, el 11 de febrero, a las 09:30 horas, fecha en la que se tiene previsto que se afianzarán las formalidades con rumbo a su juicio, el cual podría iniciar el 24 de marzo a las 08:30 horas en la Corte de Distrito en Santa Ana, California, en donde Wedding se presentará por tercera ocasión.

Ryan James Wedding, alias “Thor”, de 43 años de edad y de nacionalidad canadiense, es identificado como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas que enviaba cocaína desde Colombia, a través de México y el Sur de California, hacia Canadá y que estaría relacionado con una facción del Cártel del Pacífico, según las autoridades estadounidenses.

Wedding "llegó caminando por su propio pie": Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió el lunes a la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien afirmó que por instrucción suya agentes del Departamento de Justicia de EU detuvieron a Ryan Wedding, quien era uno de los Diez Fugitivos Más Buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

 "Esta persona se entrega en la embajada, ¿cuál es la mejor prueba de que se entrega? Una publicación que él mismo hace [...] él pone esta publicación, dice: A los medios y a mis seguidores después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades... En fin, todo lo demás. Este mensaje ha sido posteado por un representante en el contexto de la fotografía, Mr. Wedding llegó caminando a la embajada en la Ciudad de México por su propio pie", leyó la mandataria en su conferencia matutina.

En noviembre de 2025, las autoridades estadunidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de 'snowboard'.

Se cree que Wedding se había escondido en México durante más de una década, huyendo de las autoridades por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024. 

