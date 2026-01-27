ONU alerta que "ley de la selva" está sustituyendo al Estado de derecho en el mundo

Europa Press

27/01/2026 - 5:32 am

El Secretario General de la ONU exige a los países miembros respetar la Carta de las Naciones Unidas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Irán pide a la ONU condenar amenazas, incitación a la violencia e injerencia de Trump

La ONU pide a EU una "investigación independiente" sobre la muerte de Nicole Good

La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

António Guterres defendió el papel del Derecho Internacional, el cual definió como "un salvavidas" para los países "más pequeños y menos poderosos".

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS).- El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, alertó el lunes ante el Consejo de Seguridad de que "la ley de la selva" está sustituyendo al Estado de derecho en todo el mundo, pues lamentó las violaciones de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional como el uso ilegal de la fuerza, ataques a infraestructuras civiles, abusos contra los Derechos Humanos y denegaciones de ayuda humanitaria vital en múltiples lugares, como la Franja de Gaza o Ucrania.

"En todo el mundo, el Estado de derecho está siendo reemplazado por la ley de la selva", advirtió el dirigente portugués al señalar "flagrantes violaciones del Derecho Internacional y un descarado desprecio por la Carta de las Naciones Unidas".

El funcionario lamentó que "desde Gaza hasta Ucrania, y en todo el mundo, el Estado de derecho se trata como un menú a la carta", citando "el uso ilegal de la fuerza, los ataques contra infraestructuras civiles, las violaciones y abusos de Derechos Humanos, el desarrollo ilegal de armas nucleares, cambios inconstitucionales de gobierno y la denegación de ayuda humanitaria vital", violaciones que "sientan precedentes peligrosos".

En este sentido, Guterres defendió el papel del Derecho Internacional, el cual definió como "un salvavidas" para los países "más pequeños y menos poderosos" y como "una barrera que define lo que es aceptable y lo que no" para los poderosos "en tiempos de desacuerdo, división y conflicto abierto".

Guterres exige cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas

El representante de la ONU defendió de este modo el rol del Consejo de Seguridad, "el único en ejercer la autoridad que le otorga la Carta para actuar en nombre de todos los Estados miembros en cuestiones de paz y seguridad", especialmente por su capacidad de tomar decisiones "vinculantes para todos".

Por ello, defendió su propuesta de reforma, que dividió en tres puntos: obligar a los países a "cumplir sus promesas" en torno a la Carta de Naciones Unidas, instar a los Estados miembros "a que aprovechen plenamente los mecanismos de solución de controversias establecidos en la Carta para prevenir desde el principio el estallido de conflictos", y "el uso de procedimientos judiciales justos e independientes".

A este último respecto, describió como "alentador" el "creciente recurso a los tribunales y cortes internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia", en cuya defensa reiteró su "llamamiento a todos los Estados miembros para que acepten su jurisdicción obligatoria sin reservas".

Al hilo, también defendió que el Tribunal Penal Internacional, objeto de sanciones de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, "debe poder operar de forma independiente", por lo que argumentó que ya que "no puede haber una paz justa ni sostenible sin rendición de cuentas".

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

+ Sección

Galileo

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
2

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
3

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

4

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

5

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
6

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
7

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
8

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
9

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

Hoy No Circula CDMX Edomex
10

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Joseph Blatter llama a no ir a EU por el Mundial.
11

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial; "¡manténganse alejados de EU!"

12

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

México cancela el envío de petróleo a Cuba
13

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

Ryan Wedding contradice su propia versión publicada en redes sociales.
14

Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico, se declara no culpable en EU

Ticketmaster reveló toda la información respecto a la venta de boletos para las presentaciones de BTS en la CdMx, la cual rompió récords.
15

¿No alcanzaste boleto para ver a BTS en CdMx? Ticketmaster explica cómo fue la venta

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Secretario General de la ONU exige a los países miembros respetar la Carta de las Naciones Unidas.
1

ONU alerta que "ley de la selva" está sustituyendo al Estado de derecho en el mundo

Ryan Wedding contradice su propia versión publicada en redes sociales.
2

Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico, se declara no culpable en EU

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE.
3

Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; alega que conserva sus atribuciones

Joseph Blatter llama a no ir a EU por el Mundial.
4

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial; "¡manténganse alejados de EU!"

5

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

El ataque en un campo de Salamanca, que dejó 11 personas muertas presuntamente fue perpetrado por el Cártel Santa Rosa de Lima por una disputa con el CJNG.
6

Autoridades atribuyen el asesinato de 11 en Salamanca al Cártel Santa Rosa de Lima

Ticketmaster reveló toda la información respecto a la venta de boletos para las presentaciones de BTS en la CdMx, la cual rompió récords.
7

¿No alcanzaste boleto para ver a BTS en CdMx? Ticketmaster explica cómo fue la venta

México cancela el envío de petróleo a Cuba
8

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

9

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

10

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

“Vida Plena, Corazón Contento” ayudó a evitar 75 suicidios y prevenir casos de violencia sexual o acoso contra estudiantes de secundaria y bachillerato de CdMx.
11

Brugada destaca que "Vida Plena, Corazón Contento" ha evitado 75 suicidios escolares

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.
12

La UNAM mejora en el ranking mundial de universidades 2026; escala en 5 de 11 áreas