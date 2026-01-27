La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Europa Press

27/01/2026 - 6:25 am

La ciencia indica que el cuidado de los nietos puede proteger el cerebro de los abuelos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

La Universidad de Tilburg llegó a una conclusión que podría cambiar completamente la forma en que pensamos sobre el envejecimiento y la prevención del deterioro cognitivo.

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS).- Durante años, expertos en salud cerebral han recomendado lo mismo a los abuelos: haz sudokus, lee libros, juega al ajedrez, mantén tu mente ocupada con ejercicios mentales. Pero investigadores de la Universidad de Tilburg acaban de descubrir algo que cuestiona completamente esa sabiduría convencional. Lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no está en ningún libro de acertijos. Está en algo que millones de ellos ya están haciendo sin saber que están protegiendo su memoria.

Un estudio de siete años que analizó a casi tres mil abuelos en Reino Unido ha revelado hallazgos sorprendentes sobre qué actividad tiene el impacto más poderoso en el funcionamiento cognitivo. Y la conclusión es tan inesperada que podría cambiar completamente la forma en que pensamos sobre el envejecimiento y la prevención del deterioro cognitivo.

Esto es lo que la ciencia dice que realmente protege el cerebro

Investigadores de la Universidad de Tilburg (Países Bajos) se hicieron una pregunta simple pero importante: ¿podría el cuidado de los nietos beneficiar la salud cognitiva de los abuelos? La investigación se publica en la revista Psychology and Aging.

"Muchos abuelos cuidan regularmente a sus nietos, un cuidado que apoya a las familias y a la sociedad en general", comenta la investigadora principal, Flavia Chereches, de la Universidad de Tilburg (Países Bajos).

Sin embargo, una pregunta abierta es si el cuidado de los nietos también puede beneficiar a los propios abuelos. "En esta investigación, queríamos comprobar si el cuidado de los nietos podría beneficiar la salud de los abuelos, potencialmente ralentizando el deterioro cognitivo".

Para estudiar esto, Chereches y sus colaboradores examinaron datos de dos mil 887 abuelos (todos mayores de 50 años, con una media de 67 años) que participaron en el Estudio Longitudinal Inglés sobre el Envejecimiento. Los participantes respondieron preguntas de la encuesta y completaron pruebas cognitivas tres veces entre 2016 y 2022.

La encuesta preguntó si los participantes habían cuidado a un nieto en algún momento del último año. También incluyó preguntas detalladas sobre la frecuencia y el tipo de cuidado que brindaban, como cuidar a sus nietos durante la noche, cuidar a sus nietos enfermos, jugar o participar en actividades de ocio, ayudar con las tareas escolares, llevar a sus nietos a la escuela y a otras actividades, preparar comidas, etc.

En general, los investigadores descubrieron que los abuelos que cuidaban a los niños obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y fluidez verbal que quienes no lo hacían, incluso después de ajustar por edad, salud y otros factores. Esto se mantuvo independientemente de la frecuencia y el tipo de cuidado que los abuelos proporcionaban.

Los investigadores también descubrieron que las abuelas que brindaban cuidados experimentaron un menor deterioro en las pruebas cognitivas a lo largo del estudio, en comparación con las que no lo hicieron.

"Lo que más nos llamó la atención fue que ser abuelo cuidador parecía ser más importante para el funcionamiento cognitivo que la frecuencia con la que los abuelos cuidaban o lo qué hacían exactamente con sus nietos", expone Chereches.

"Se necesita más investigación para replicar estos hallazgos; sin embargo, si existen beneficios asociados al cuidado de los abuelos, estos podrían no depender de la frecuencia con la que se cuida ni de las actividades específicas que se realizan con los nietos, sino más bien de la experiencia más amplia de participar en el cuidado".

Chereches agrega que también se debería seguir trabajando para explorar los efectos del contexto familiar y otras variables. "Brindar cuidados de manera voluntaria, dentro de un entorno familiar de apoyo, puede tener efectos diferentes para los abuelos, que brindarlos en un entorno más estresante donde se sienten sin apoyo o sienten que el cuidado no es voluntario o es una carga", concluye.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

+ Sección

Galileo

La ciencia indica que el cuidado de los nietos puede proteger el cerebro de los abuelos.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
2

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
3

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

4

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

5

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

Joseph Blatter llama a no ir a EU por el Mundial.
6

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial: "¡Manténganse alejados de EU!"

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
7

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE.
8

Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; alega que conserva sus atribuciones

Hoy No Circula CDMX Edomex
9

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Ryan Wedding contradice su propia versión publicada en redes sociales.
10

Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico, se declara no culpable en EU

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
11

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
12

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
13

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

14

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

México cancela el envío de petróleo a Cuba
15

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Secretario General de la ONU exige a los países miembros respetar la Carta de las Naciones Unidas.
1

ONU alerta que "ley de la selva" está sustituyendo al Estado de Derecho en el mundo

Ryan Wedding contradice su propia versión publicada en redes sociales.
2

Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico, se declara no culpable en EU

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE.
3

Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; alega que conserva sus atribuciones

Joseph Blatter llama a no ir a EU por el Mundial.
4

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial: "¡Manténganse alejados de EU!"

5

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

El ataque en un campo de Salamanca, que dejó 11 personas muertas presuntamente fue perpetrado por el Cártel Santa Rosa de Lima por una disputa con el CJNG.
6

Autoridades atribuyen el asesinato de 11 en Salamanca al Cártel Santa Rosa de Lima

Ticketmaster reveló toda la información respecto a la venta de boletos para las presentaciones de BTS en la CdMx, la cual rompió récords.
7

¿No alcanzaste boleto para ver a BTS en CdMx? Ticketmaster explica cómo fue la venta

México cancela el envío de petróleo a Cuba
8

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

9

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

10

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

“Vida Plena, Corazón Contento” ayudó a evitar 75 suicidios y prevenir casos de violencia sexual o acoso contra estudiantes de secundaria y bachillerato de CdMx.
11

Brugada destaca que "Vida Plena, Corazón Contento" ha evitado 75 suicidios escolares

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.
12

La UNAM mejora en el ranking mundial de universidades 2026; escala en 5 de 11 áreas