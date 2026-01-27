Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

Sugeyry Romina Gándara

27/01/2026 - 10:23 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN. Solicitarán su devolución

Órgano administrativo justifica camionetas blindadas de SCJN; se ahorraron 1,098 mdp

La mandataria mexicana le pidió a la Secretaria de Gobernación ver la posibilidad de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) le enviara los datos de la diferencia que hay entre los gastos de la Corte del pasado y la actual, los cuales expuso hoy, ya que, aseguró, no se decía nada "antes de lo que ganaba cada Ministro y cada Ministra".

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Desde la contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía; el pago de teléfonos celulares; conseguir autógrafos u objetos personales de artistas o celebridades; boletos de preventa o venta exclusiva; lugares preferenciales en eventos; apoyo para la reparación de refrigeradores; así como servicios de Ticketmaster y Ocesa, entre otras superficialidades, forman parte de al menos 59 apoyos y trámites que fueron cancelados a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió, con información del máximo tribunal del país, los trámites de carácter no oficial que existían en la vieja Corte, y que realizaba el área de atención a ministras y ministros. Se trata de 59 apoyos que incluían desde la compra de despensas, pedidos de comida, solicitudes de pipas de agua y adquisición de enseres, hasta reservaciones de hospedaje, entre otros aspectos que se gestionaban como si se tratara de asistentes personales que resolvían la vida cotidiana e incluso los lujos de las y los antiguos ministros de la SCJN.

Lo anterior se dio en el contexto de las notas publicadas en medios nacionales sobre el gasto de la nueva Corte. En ese marco, Sheinbaum Pardo presentó un comparativo entre lo que perciben actualmente las y los nuevos ministros, y los altos costos y prestaciones de los que gozaban las y los anteriores integrantes del pleno.

Con una tabla, la mandataria mexicana resaltó, por ejemplo, que las y los antiguos ministros, entre los años 2023 y 2024, mantuvieron un sueldo mensual neto de 206 mil 947 pesos, con un sueldo anual neto de dos millones 483 mil 370 pesos. En tanto que, para el año 2025, ya con la nueva Corte, el sueldo mensual neto se bajó a 133 mil pesos, y el anual a un millón 596 mil pesos, es decir, 73 mil 947 pesos mensuales.

 

Mientras que para este año 2026, aunque hubo un ligero ajuste al alza con respecto al 2025, con un sueldo mensual neto es todavía muy inferior, con un total de 134 mil 310 pesos y un anual de 1 millón 611 mil pesos, todavía muy por debajo de los niveles de 2023 y 2024.

Otro de los aspectos que también destacó la mandataria es con respecto a las prestaciones que también tuvieron una baja muy considerable, pues mientras entre 2023 y 2024 sumaron más de 1.3 millones de pesos anuales por ministro en diversas prestaciones; para el 2025 bajaron a 579 mil pesos y en 2026 a 568 mil pesos.

Y es que, según destacó la mandataria, a partir de septiembre de 2025 se eliminaron algunas prestaciones lujosas como el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, que tenía un costo de 523 mil 314, el estímulo por antigüedad y el pago por riesgo.

Gastos en medicinas complementarias y alimentos son otras de las prestaciones que también gozan los ministros y los cuales también disminuyeron, ya que en el año. 2023 el gasto total fue de 11.1 millones de pesos; en 2024 bajó a 10.8 millones; en 2025, ya con la nueva Corte, de enero a agosto, se redujo a 7.1 millones. Para 2026 solo se programaron 200 mil pesos, lo que marca un recorte drástico frente a años anteriores.

Pero además la Presidenta también exhibió una serie de apoyos y gestiones que tenían los ministros, en total son 149 apoyos de los cuales se han eliminado 59 y sigue en trámite por eliminar los otros 99.

Los apoyos eliminados son:

  • Contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía.
  • Telefonía celular (con cualquier compañía).
  • Apoyo para reparación de refrigeradores.
  • Compra de enseres menores como despensa.
  • Compra de camisetas y bordado de ropa.
  • Mantenimiento de elevadores en domicilio particular.
  • Mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas.
  • Solicitud de pipas de agua.
  • Compra de alimentos tipo servicio a domicilio.
  • Apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol.
  • Reserva de mesa en restaurantes.
  • Traslado de amistades.
  • Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido.
  • Comprobante de estado de cuenta en bancos.
  • Recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores.
  • Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades.
  • Conseguir boletos de preventa o venta exclusiva.
  • Conseguir lugares preferenciales en eventos.
  • Asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios.
  • Traer objetos exclusivos provenientes de otros países.
  • Asignar personal para el cuidado de menores de edad.
  • Asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares.
  • Uso del personal para actividades de limpieza.
  • Mudanzas, cargar cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular.
  • Préstamos vehiculares a familiares.
  • Traslado de familiares a consultas médicas.
  • Traslado de enfermeras a domicilio, época de COVID.
  • Conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen.
  • Poda, derrame y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado, etc.
  • Gestión de boletos, cortesías.
  • Servicios de OCESA y Ticketmaster.
  • Monitoreo de paquetería o envíos realizados por empresas especializadas.
  • Trámites bancarios.
  • Apoyo hospitalario para familiares no directos del Ministro.
  • Recuperar objetos detenidos en aduanas de otro país.
  • Compra de regalos para eventos particulares.
  • Cotización para artículos ante empresas particulares.
  • Compra de boletos de avión.
  • Reservación de hospedaje.
  • Reservación en estancias o salones de fiesta.
  • Mantenimiento de jardín, pintar y barnizar paredes o ventanas.
  • Traslado de documentación y objetos personales de las Ponencias.
  • Compra de flores y coronas para fines funerarios.
  • Inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas.
  • Solicitud de ingreso (Forma migratoria) a México de extranjeros.
  • Servicio de meseros y servicio de valet parking.
  • Verificación vehicular de personal de la Ponencia.
  • Traslado vehicular para mantenimiento mecánico.
  • Pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias.
  • Gestión para la importación aduanal de mercancía.
  • Conseguir cita en American Express.
  • Traslado de objetos personales al interior de la República.
  • Conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos.
  • Conseguir servicio de gas.
  • Traslado de vestuario (incluye calzado) para reparación.
  • Compra de medicamentos controlados agotados.
  • Recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos.
  • Traslados urgentes recurrentes.
  • Contratación de servicios de televisión e Internet en casa.

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum La Mañanera del Pueblo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

+ Sección

Galileo

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia indica que el cuidado de los nietos puede proteger el cerebro de los abuelos.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
2

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
3

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

4

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

5

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
6

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

7

México toma decisiones soberanas sobre Cuba, si le enviamos petróleo o no: Sheinbaum

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, hizo un llamado el lunes a que los aficionados no viajen a EU durante la Copa Mundial 2026 por razones de seguridad.
8

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial: "¡Manténganse alejados de EU!"

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
9

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
10

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
11

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

México cancela el envío de petróleo a Cuba
12

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
13

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Calendario Ilustrativo
14

Cuáles son los días feriados de febrero 2026 en México y cómo te los deben pagar

15

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
1

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

2

México toma decisiones soberanas sobre Cuba, si le enviamos petróleo o no: Sheinbaum

3

El mexicano David Toscana gana Premio Alfaguara por novela El ejército ciego

Al menos 34 personas han muerto a causa de una intensa tormenta invernal que ha azotado durante la última semana a amplias regiones de Estados Unidos (EU).
4

Tormenta invernal deja al menos 34 muertos en EU y mantiene alerta por frío extremo

El Secretario General de la ONU exige a los países miembros respetar la Carta de las Naciones Unidas.
5

ONU alerta que "ley de la selva" está sustituyendo al Estado de Derecho en el mundo

Ryan Wedding contradice su propia versión publicada en redes sociales.
6

Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico, se declara no culpable en EU

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destituyó al director general del CIDE, Antonio Romero Tellaeche, quien afirma que conserva sus atribuciones.
7

Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; alega que conserva sus atribuciones

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, hizo un llamado el lunes a que los aficionados no viajen a EU durante la Copa Mundial 2026 por razones de seguridad.
8

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial: "¡Manténganse alejados de EU!"

9

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

El ataque en un campo de Salamanca, que dejó 11 personas muertas presuntamente fue perpetrado por el Cártel Santa Rosa de Lima por una disputa con el CJNG.
10

Autoridades atribuyen el asesinato de 11 en Salamanca al Cártel Santa Rosa de Lima

Ticketmaster reveló toda la información respecto a la venta de boletos para las presentaciones de BTS en la CdMx, la cual rompió récords.
11

¿No alcanzaste boleto para ver a BTS en CdMx? Ticketmaster explica cómo fue la venta

México cancela el envío de petróleo a Cuba
12

México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg