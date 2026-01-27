Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

La mandataria mexicana le pidió a la Secretaria de Gobernación ver la posibilidad de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) le enviara los datos de la diferencia que hay entre los gastos de la Corte del pasado y la actual, los cuales expuso hoy, ya que, aseguró, no se decía nada "antes de lo que ganaba cada Ministro y cada Ministra".

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Desde la contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía; el pago de teléfonos celulares; conseguir autógrafos u objetos personales de artistas o celebridades; boletos de preventa o venta exclusiva; lugares preferenciales en eventos; apoyo para la reparación de refrigeradores; así como servicios de Ticketmaster y Ocesa, entre otras superficialidades, forman parte de al menos 59 apoyos y trámites que fueron cancelados a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió, con información del máximo tribunal del país, los trámites de carácter no oficial que existían en la vieja Corte, y que realizaba el área de atención a ministras y ministros. Se trata de 59 apoyos que incluían desde la compra de despensas, pedidos de comida, solicitudes de pipas de agua y adquisición de enseres, hasta reservaciones de hospedaje, entre otros aspectos que se gestionaban como si se tratara de asistentes personales que resolvían la vida cotidiana e incluso los lujos de las y los antiguos ministros de la SCJN.

Lo anterior se dio en el contexto de las notas publicadas en medios nacionales sobre el gasto de la nueva Corte. En ese marco, Sheinbaum Pardo presentó un comparativo entre lo que perciben actualmente las y los nuevos ministros, y los altos costos y prestaciones de los que gozaban las y los anteriores integrantes del pleno.

Con una tabla, la mandataria mexicana resaltó, por ejemplo, que las y los antiguos ministros, entre los años 2023 y 2024, mantuvieron un sueldo mensual neto de 206 mil 947 pesos, con un sueldo anual neto de dos millones 483 mil 370 pesos. En tanto que, para el año 2025, ya con la nueva Corte, el sueldo mensual neto se bajó a 133 mil pesos, y el anual a un millón 596 mil pesos, es decir, 73 mil 947 pesos mensuales.

Mientras que para este año 2026, aunque hubo un ligero ajuste al alza con respecto al 2025, con un sueldo mensual neto es todavía muy inferior, con un total de 134 mil 310 pesos y un anual de 1 millón 611 mil pesos, todavía muy por debajo de los niveles de 2023 y 2024.

Otro de los aspectos que también destacó la mandataria es con respecto a las prestaciones que también tuvieron una baja muy considerable, pues mientras entre 2023 y 2024 sumaron más de 1.3 millones de pesos anuales por ministro en diversas prestaciones; para el 2025 bajaron a 579 mil pesos y en 2026 a 568 mil pesos.

Y es que, según destacó la mandataria, a partir de septiembre de 2025 se eliminaron algunas prestaciones lujosas como el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, que tenía un costo de 523 mil 314, el estímulo por antigüedad y el pago por riesgo.

Gastos en medicinas complementarias y alimentos son otras de las prestaciones que también gozan los ministros y los cuales también disminuyeron, ya que en el año. 2023 el gasto total fue de 11.1 millones de pesos; en 2024 bajó a 10.8 millones; en 2025, ya con la nueva Corte, de enero a agosto, se redujo a 7.1 millones. Para 2026 solo se programaron 200 mil pesos, lo que marca un recorte drástico frente a años anteriores.

Pero además la Presidenta también exhibió una serie de apoyos y gestiones que tenían los ministros, en total son 149 apoyos de los cuales se han eliminado 59 y sigue en trámite por eliminar los otros 99.

Los apoyos eliminados son: