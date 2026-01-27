Trump invitó a México a Junta de Paz para Gaza, confirma CSP; SRE analiza respuesta

Sugeyry Romina Gándara

27/01/2026 - 12:55 pm

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó que México sí recibió una invitación de su homólogo de EU, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para Gaza.

Otros países, como Noruega y España, declinaron sumarse al consejo creado por el Presidente estadounidense para atender el conflicto en Medio Oriente.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó este martes que México sí recibió una invitación de su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz que su gobierno impulsa para administrar el conflicto en la Franja de Gaza. La mandataria federal señaló que la invitación aún no ha sido respondida, y que su análisis se realiza dentro del marco de la política exterior mexicana y del reconocimiento de Palestina como nación.

“Sí recibimos la invitación por parte del Presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores [SRE], y tiene que ver con esta decisión: México es un país que ha reconocido a Palestina como nación. Entonces en unos días vamos a dar la respuesta”, dijo.

Cuestionada sobre el tema, Sheinbaum Pardo reconoció la importancia de que Palestina sea considerada en cualquier plan relacionado con el conflicto y afirmó que la respuesta de México no es una decisión personal, sino que debe apegarse a la Constitución y al principio de autodeterminación de los pueblos.

“Nosotros en el marco de nuestra Constitución tenemos que contestar, porque no es una decisión personal, y en el marco de la Constitución, es la autodeterminación de los pueblos”, destacó la Jefa del Poder Ejecutivo, quien agregó que se espera que esta semana se envíe la respuesta.

La creación de la Junta de Paz fue oficializada el pasado 22 de enero en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial, donde representantes de distintos países firmaron una carta de respaldo.

En ese contexto, Trump volvió a criticar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que acusó de no aprovechar su “tremendo potencial”, aunque no descartó una eventual colaboración. Estados Unidos adelantó que este mecanismo podría operar también para mediar en otros conflictos armados.

Sin embargo, es importante señalar que la Junta de Paz creada por Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza deja claras las intenciones de Estados Unidos de colonizar esta parte del mundo. A la agrupación se han sumado más de 15 países con el pretexto de crear condiciones prósperas para la región, donde serán EU y los aliados de Trump quienes decidirían los proyectos y las inversiones, según han alertado analistas.

Países rechazan invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por ejemplo, ha reprochado al Presidente estadounidense, Donald Trump, que con la creación de una "nueva Organización de las Naciones Unidas (ONU)", de la que "sólo él sea el dueño", en referencia a la Junta de Paz para Gaza, ataca el multilateralismo.

Lula aseguró que no tiene preferencia por ningún país, pero que "lo que ya no aceptamos es volver a ser colonia para que alguien mande sobre nosotros". Mientras que en lo referente a la Junta de Paz de Gaza, el Presidente de Brasil acusó a Donald Trump de desmantelar a la ONU en favor del unilateralismo.

Noruega y España declinaron participar, Rusia, en cambio, analiza la posibilidad de sumarse si puede aportar los mil millones de dólares (mdd) requeridos de los fondos congelados en EU.

Hasta el 23 de enero, la agencia de noticias Deutsche Welle documentó en un mapa que 61 naciones han confirmado que recibieron de una invitación para sumarse a la Junta de Paz, pero no todas han respondido.

La Junta de Paz estará formada por otros jefes de Estado y de gobierno bajo la presidencia del propio Trump. Posteriormente, se constituirá un gobierno que reemplace al Ejecutivo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza -la Comisión Administrativa Palestina-, se enviará una fuerza de mantenimiento de la paz, y se abrirá la puerta a las inversiones y fondos para la reconstrucción de Gaza.

El único miembro del que se sabe formará parte de la Junta de Paz es el búlgaro Nicolai Mladenov, quien ejercerá el cargo de director ejecutivo.

El diplomático se desempeñó como Ministro de Exteriores y de Defensa de su país, y fungió como enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020.

