Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Durante el primer periodo de vinculación del año se abrirán más de 36 mil espacios de capacitaciones pagadas por el programa.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México informó que a partir del 1 de febrero se abrirá el primer periodo de vinculación del 2026 al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro con más espacios en capacitaciones pagadas.

“Jóvenes Construyendo el Futuro es el programa del Gobierno de México que une la experiencia de los centros de trabajo con la energía de los jóvenes para impulsar las oportunidades laborales en el país y, con ello, contribuir en la economía de los beneficiarios y sus familias”, se menciona en el portal de Programas para el Bienestar.

El programa ofrece una beca mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS para jóvenes de entre 18 y 29 años durante los 12 meses de capacitación en un centro de trabajo. Si estás interesado en ingresar al programa a continuación te explicamos cómo puedes vincularte el próximo 1 de febrero.

Cómo registrarte al programa en la vinculación de febrero 2026

La plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro menciona que para inscribirte al programa el próximo 1 de febrero, debes hacer un registro previo (Clic aquí).

Luego del primer registro debes seguir los siguientes pasos el día de la vinculación:

Registro de datos: Ingresa a la sección "Aprendiz" y completa el formulario con tus datos generales, nivel de estudios y áreas de interés. Carga de documentos: Sube los archivos que te solicita el sistema y ubica tu domicilio en el mapa interactivo. Descarga de Carta Compromiso: Al finalizar, el sistema te proporcionará un usuario y contraseña, además de una ficha de registro y la carta compromiso que debes aceptar. Elección de Centro de Trabajo: A partir del 1 de febrero, deberás entrar con tu usuario para ver las opciones disponibles cerca de tu casa y postularte a la que más te guste. Entrevista: Una vez postulado, el centro de trabajo te contactará para una entrevista. Si te aceptan ya puedes comenzar con tu capacitación pagada, sigue las indicaciones del sitio.

Cada mes, el tutor tiene la obligación de ingresar a la plataforma para evaluar el avance del aprendiz. En esta evaluación se califican aspectos como asistencia, puntualidad, respeto a las reglas del lugar de trabajo, disposición para aprender y realizar las tareas asignadas.

Al finalizar el año de capacitación, los aprendices reciben una constancia que acredita las competencias adquiridas, la cual sirve como una carta de recomendación oficial para integrarse de forma definitiva al mercado laboral.

El incremento del programa para 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro experimentó un incremento del 13%, elevando el monto mensual a nueve mil 582.47 pesos. Este ajuste responde directamente al aumento del salario mínimo general en México, ya que las reglas de operación del programa estipulan que la beca debe ser equivalente a dicho salario.

Este aumento representa un beneficio adicional de más de $1,100 pesos mensuales respecto a lo que se entregaba en 2025, consolidando a esta beca como uno de los apoyos económicos más altos dentro de los Programas para el Bienestar.

El Gobierno Federal destinó un presupuesto de más de 25 mil millones de pesos para este ejercicio fiscal, con el objetivo de cubrir tanto a los jóvenes que ya están en formación como a los 250,000 nuevos ingresos que se esperan incorporar a lo largo del año.

Para quienes se registren en la apertura de febrero de 2026, este nuevo monto se verá reflejado en sus depósitos mensuales, los cuales se realizan habitualmente el día 28 de cada mes a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.