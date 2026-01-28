Juez procesa a seis personas y al representante de Waldo's por incendio en Sonora

Las autoridades informaron que otras 15 personas deberán comparecer ante un juzgado como parte de las investigaciones.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este martes que un Juez de control resolvió vincular a proceso a seis personas y una persona moral, el representante legal de la tienda Waldo's, por el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en una de sus sucursales en Hermosillo, Sonora.

"Se obtuvo la vinculación a proceso de seis personas y una persona moral, por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en un establecimiento comercial de Hermosillo. La resolución fue emitida por un Juez de Control, quien consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas", indicó la dependencia en un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales.

La Fiscalía indicó que presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales que permitieron acreditar de manera diferenciada la existencia de los hechos y la probable responsabilidad de seis personas y una persona moral; elementos que le permitieron al Juez imputar a los implicados los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

El funcionario determinó que los seis procesados podrán continuar su proceso bajo medidas cautelares en libertad, imponiéndoles como obligación la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado.

Fiscalía apelará

De acuerdo con la decisión del juzgador, el único que amerita la prisión preventiva justificada es el representante legal de la empresa sin que esta se haya ejecutado debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que será impugnada por la Fiscalía.

Asimismo, determinó no vincular a proceso a dos personas, una por considerar que la presunta conducta delictiva se encontraba proscrita y la otra, en virtud de considerar, a su juicio, que no se acreditaba su probable responsabilidad. La Fiscalía informó que no comparte estas exenciones por lo que también apelara tal decisión.

El Juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se fortalecerán las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

24 fallecidos y 15 lesionados, el saldo del incendio

El pasado 1 de noviembre un incendio en una tienda Waldo's, ubicada en el centro de Hermosillo, provocó la muerte de 24 personas y 15 lesionadas, entre ellas una joven de 20 años y una adolescente de 16.

Las autoridades estatales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas, luego de que presuntamente se registrara una falla en un transformador eléctrico dentro del establecimiento, lo que originó la rápida propagación del fuego y la acumulación de humo tóxico que dificultó la salida de clientes y trabajadores.