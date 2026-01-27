"El Seven", presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana, es detenido en la CdMx

El detenido presuntamente está relacionado con delitos de alto impacto cometidos en la CdMX, Edomex y Morelos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer este martes la detención de Juan “N”, alias “El Seven”, señalado como presunto líder de una facción de La Familia Michoacana.

La dependencia detalló en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que el arresto del supuesto jefe del grupo criminal fue realizada en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca, en el Estado de México (Edomex).

El operativo que llevó a la detención del señalado fue ejecutado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense.