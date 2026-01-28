Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

La congresista no ha dudado en hacer público su descontento con el actuar de los agentes migratorios, por lo que ella misma fue presa.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Ileana García, Senadora republicana, es cofundadora de Latinas por Trump. Y está harta. Dice que los abusos migratorios de Donald Trump le costarán las elecciones intermedias al Partido Republicano.

Un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) del aeropuerto de Tallahassee, en la capital de Florida, escuchó hablar español y le preguntó si era ciudadana estadounidense. Nació en Miami. Y “por primera vez, le preocupó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pudieran detener a su hijo, un joven adulto, por su apariencia hispana. Sus electores le han pedido ayuda para encontrar a familiares inmigrantes arrestados por el ICE. El Partido Republicano está en problemas, dijo en una entrevista, y predijo que perderá las elecciones intermedias de este año si la Casa Blanca no reconsidera pronto sus duras tácticas de control migratorio”, le dijo a The New York Times.

“Como partido, no debemos tener miedo de alzar la voz y corregir el rumbo”, aseveró al diario.

Patricia Mazzei, quien es escribe para el Times desde Coral Gables, Florida, dice en un texto publicado hoy que el episodio de la Senadora fue antes del sábado, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza mataron a tiros a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba en Minneapolis,.

📍Alex Jeffrey Pretti was a US citizen. A 37-year-old intensive care nurse with a permit to carry. (2nd amendment) 📍He did not draw the weapon.

📍He did not attack the agent. 📌ICE agents removed the weapon from its holster before shooting. Distorting, politicizing,… https://t.co/3v67T4JVkA — Ileana Garcia (@IleanaGarciaUSA) January 26, 2026

Las autoridades federales intentaron vincularlo con “terrorismo doméstico”. García dijo estar “perpleja”. Pero ella no es la única preocupada. Como sea, se puede identificar y es lo suficientemente poderosa para sacar a su hijo de un problema.

Jacob Frey, Alcalde de Minneapolis, “una ciudad sitiada por su propio gobierno federal”, como la define The New Yorker, dice que la política migratoria de Donald Trump está basada en el odio racial. Por esa razón, cuenta, atacaron su ciudad.

“Creo que alguien de muy alto rango en la Administración federal dijo: ‘Vayan a Minneapolis, busquen a un grupo de somalíes y depórtenlos’, y luego nadie se opuso, y luego llegaron aquí sólo para descubrir que todos eran ciudadanos. Llevan aquí más tiempo que yo”, le dijo Frey a Ruby Cramer, de The New Yorker.

Trump, cuenta el periodista, se obsesionó con Minnesota después de las investigaciones sobre un presunto fraude a los servicios sociales en el estado. Miembros de la comunidad somalí han sido acusados ​​como resultado de las investigaciones. En diciembre, Trump se refirió a la comunidad somalí como “basura”. Días después, el DHS anunció un aumento de agentes en la ciudad.

“Pero la gran mayoría de los somalíes en Minnesota son ciudadanos. Frey cree que los agentes ahora han desviado su atención hacia la comunidad latina. La población indocumentada estimada de Minnesota, según los últimos datos disponibles del Pew Research Center, está por debajo de la de otros veintitrés estados, lo que la convierte en un objetivo pequeño para una operación de tal envergadura. La izquierda de Minneapolis también contribuyó a que la ciudad se convirtiera en una preocupación para la administración Trump”, agrega Ruby Cramer.

ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

El Alcalde Frey le dijo al ICE: "Lárguense de Minneapolis. No te queremos aquí”. Y eso fue antes del asesinato de Alex Pretti.

A las pocas horas del tiroteo, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alegó que Pretti había atacado a los agentes y que blandía un arma, calificando las acciones de terrorismo doméstico. El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, afirmó que Pretti quería masacrar a las fuerzas del orden. Y Stephen Miller, artífice de la agresiva estrategia migratoria de Trump, calificó a Pretti de “asesino en potencia”.

Y no pasó mucho tiempo hasta que esa narrativa empezó a desmoronarse y Trump empezó a frustrarse, según dijeron funcionarios de la administración a The Wall Street Journal. Aproximadamente 48 horas después del tiroteo, Trump decidió cambiar de rumbo y decidió retirar una de las campañas de control migratorio más notorias y divisivas de su administración.

“Al final del lunes, Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, quien abogó por un enfoque más selectivo en las deportaciones, se dirigía a Minneapolis para tomar las riendas. Bovino, la cara visible del enfoque de mano dura empleado en Minnesota, abandonaba el estado. El cambio de postura de Trump se produjo después de que legisladores republicanos y otros aliados expresaran su preocupación por el desperdiciamiento del apoyo público a su tema de campaña insignia, y altos funcionarios de la administración consideraran cada vez más las escenas caóticas en Minneapolis como un lastre político”, dice el texto de The Wall Street Journal.

Hasta los defensores del derecho a portar armas, normalmente aliados fieles de Trump, criticaron públicamente a los funcionarios de la administración por afirmar que Pretti no debería haber portado un arma durante las protestas. Las autoridades estatales afirmaron que Pretti tenía permiso para portar el arma.

El domingo por la noche, Trump dejó claro que buscaba un acuerdo: en una publicación en Truth Social, instó al Gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a cooperar más estrechamente con las autoridades federales, incluyendo brindar asistencia adicional para detener a personas que viven en el país sin autorización. No se mencionó en la publicación en redes sociales, pero funcionarios de la administración confirmaron posteriormente que si los líderes de Minnesota aceptaban sus condiciones, Trump retiraría del estado a algunos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.