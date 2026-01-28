Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 6:30 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

La congresista no ha dudado en hacer público su descontento con el actuar de los agentes migratorios, por lo que ella misma fue presa.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Ileana García, Senadora republicana, es cofundadora de Latinas por Trump. Y está harta. Dice que los abusos migratorios de Donald Trump le costarán las elecciones intermedias al Partido Republicano.

Un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) del aeropuerto de Tallahassee, en la capital de Florida, escuchó hablar español y le preguntó si era ciudadana estadounidense. Nació en Miami. Y “por primera vez, le preocupó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pudieran detener a su hijo, un joven adulto, por su apariencia hispana. Sus electores le han pedido ayuda para encontrar a familiares inmigrantes arrestados por el ICE. El Partido Republicano está en problemas, dijo en una entrevista, y predijo que perderá las elecciones intermedias de este año si la Casa Blanca no reconsidera pronto sus duras tácticas de control migratorio”, le dijo a The New York Times.

“Como partido, no debemos tener miedo de alzar la voz y corregir el rumbo”, aseveró al diario.

Patricia Mazzei, quien es escribe para el Times desde Coral Gables, Florida, dice en un texto publicado hoy que el episodio de la Senadora fue antes del sábado, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza mataron a tiros a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba en Minneapolis,.

Las autoridades federales intentaron vincularlo con “terrorismo doméstico”. García dijo estar “perpleja”. Pero ella no es la única preocupada. Como sea, se puede identificar y es lo suficientemente poderosa para sacar a su hijo de un problema.

Jacob Frey, Alcalde de Minneapolis, “una ciudad sitiada por su propio gobierno federal”, como la define The New Yorker, dice que la política migratoria de Donald Trump está basada en el odio racial. Por esa razón, cuenta, atacaron su ciudad.

“Creo que alguien de muy alto rango en la Administración federal dijo: ‘Vayan a Minneapolis, busquen a un grupo de somalíes y depórtenlos’, y luego nadie se opuso, y luego llegaron aquí sólo para descubrir que todos eran ciudadanos. Llevan aquí más tiempo que yo”, le dijo Frey a Ruby Cramer, de The New Yorker.

Trump, cuenta el periodista, se obsesionó con Minnesota después de las investigaciones sobre un presunto fraude a los servicios sociales en el estado. Miembros de la comunidad somalí han sido acusados ​​como resultado de las investigaciones. En diciembre, Trump se refirió a la comunidad somalí como “basura”. Días después, el DHS anunció un aumento de agentes en la ciudad.

“Pero la gran mayoría de los somalíes en Minnesota son ciudadanos. Frey cree que los agentes ahora han desviado su atención hacia la comunidad latina. La población indocumentada estimada de Minnesota, según los últimos datos disponibles del Pew Research Center, está por debajo de la de otros veintitrés estados, lo que la convierte en un objetivo pequeño para una operación de tal envergadura. La izquierda de Minneapolis también contribuyó a que la ciudad se convirtiera en una preocupación para la administración Trump”, agrega Ruby Cramer.

El Alcalde Frey le dijo al ICE: "Lárguense de Minneapolis. No te queremos aquí”. Y eso fue antes del asesinato de Alex Pretti.

A las pocas horas del tiroteo, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alegó que Pretti había atacado a los agentes y que blandía un arma, calificando las acciones de terrorismo doméstico. El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, afirmó que Pretti quería masacrar a las fuerzas del orden. Y Stephen Miller, artífice de la agresiva estrategia migratoria de Trump, calificó a Pretti de “asesino en potencia”.

Y no pasó mucho tiempo hasta que esa narrativa empezó a desmoronarse y Trump empezó a frustrarse, según dijeron funcionarios de la administración a The Wall Street Journal. Aproximadamente 48 horas después del tiroteo, Trump decidió cambiar de rumbo y decidió retirar una de las campañas de control migratorio más notorias y divisivas de su administración.

“Al final del lunes, Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, quien abogó por un enfoque más selectivo en las deportaciones, se dirigía a Minneapolis para tomar las riendas. Bovino, la cara visible del enfoque de mano dura empleado en Minnesota, abandonaba el estado. El cambio de postura de Trump se produjo después de que legisladores republicanos y otros aliados expresaran su preocupación por el desperdiciamiento del apoyo público a su tema de campaña insignia, y altos funcionarios de la administración consideraran cada vez más las escenas caóticas en Minneapolis como un lastre político”, dice el texto de The Wall Street Journal.

Hasta los defensores del derecho a portar armas, normalmente aliados fieles de Trump, criticaron públicamente a los funcionarios de la administración por afirmar que Pretti no debería haber portado un arma durante las protestas. Las autoridades estatales afirmaron que Pretti tenía permiso para portar el arma.

El domingo por la noche, Trump dejó claro que buscaba un acuerdo: en una publicación en Truth Social, instó al Gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a cooperar más estrechamente con las autoridades federales, incluyendo brindar asistencia adicional para detener a personas que viven en el país sin autorización. No se mencionó en la publicación en redes sociales, pero funcionarios de la administración confirmaron posteriormente que si los líderes de Minnesota aceptaban sus condiciones, Trump retiraría del estado a algunos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

+ Sección

Galileo

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
2

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

4

La FGR destaca el exceso de velocidad como causa del accidente del Tren Interoceánico

El Alcalde de Milán, Italia, Giuseppe Sala, criticó la posible presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno que acoge la ciudad desde el 6 de febrero.
5

"No son bienvenidos": Alcalde de Milán rechaza posible presencia del ICE en los JJOO

6

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

Socios comerciales de Estados Unidos (EU) están volteado a China. Se sienten afectados por la Casa Blanca, que se ha vuelto impredecible y transaccional.
7

EU se volvió inestable e iracundo. Sus aliados tradicionales contactan a China: WSJ

Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en con la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja y con representantes bancarios.
8

Sheinbaum se reúne con Banxico y banqueros; analizan panorama económico de México

9

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
10

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

La Fiscalía de la CdMx dio a conocer la detención de Juan “N”, alias “El Seven”. señalado como presunto líder de una facción de “La Familia Michoacana”.
11

"El Seven", presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana, es detenido en la CdMx

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
12

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
13

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

14

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, hizo un llamado el lunes a que los aficionados no viajen a EU durante la Copa Mundial 2026 por razones de seguridad.
15

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial: "¡Manténganse alejados de EU!"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

El peso mexicano mantuvo su tendencia de ganancias frente al dólar este martes, al cerrar la jornada con un tipo de cambio de 17.24 pesos por unidad.
2

El peso avanza ante un dólar débil y en espera de decisión de la Fed: queda en 17.24

Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en con la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja y con representantes bancarios.
3

Sheinbaum se reúne con Banxico y banqueros; analizan panorama económico de México

4

La FGR destaca el exceso de velocidad como causa del accidente del Tren Interoceánico

La Fiscalía de la CdMx dio a conocer la detención de Juan “N”, alias “El Seven”. señalado como presunto líder de una facción de “La Familia Michoacana”.
5

"El Seven", presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana, es detenido en la CdMx

El Alcalde de Milán, Italia, Giuseppe Sala, criticó la posible presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno que acoge la ciudad desde el 6 de febrero.
6

"No son bienvenidos": Alcalde de Milán rechaza posible presencia del ICE en los JJOO

La UE e India anunciaron un acuerdo de libre comercio "histórico" con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta cuatro mil millones en aranceles por año.
7

UE e India anuncian acuerdo comercial para hacer frente a la guerra arancelaria de EU

El Gobierno de la CdMX alertó que los mensajes SMS que notifican a capitalinas y capitalinos sobre infracciones de tránsito pendientes de pago son una estafa.
8

¿Recibiste un SMS para pagar una infracción en la CdMx? ¡Cuidado! Te quieren estafar

Socios comerciales de Estados Unidos (EU) están volteado a China. Se sienten afectados por la Casa Blanca, que se ha vuelto impredecible y transaccional.
9

EU se volvió inestable e iracundo. Sus aliados tradicionales contactan a China: WSJ

El compositor estadounidense Philip Glass decidió retirar su Sinfonía No. 15 “Lincoln” del Kennedy Center, que actualmente está en poder del Presidente Trump.
10

Philip Glass cancela estreno de sinfonía en el Kennedy Center, bajo el poder de Trump

Google News
11

SinEmbargo en Google News: te decimos cómo seguirnos

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó que México sí recibió una invitación de su homólogo de EU, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para Gaza.
12

Trump invitó a México a Junta de Paz para Gaza, confirma CSP; SRE analiza respuesta