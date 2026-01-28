¿Qué actividades habrá en la primera Noche de Museos de este 2026?

Redacción/SinEmbargo

28/01/2026 - 7:00 am

Noche de museos enero

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Fan de Remedios Varo y Frida Kahlo? Tienes que visitar el Museo de Arte Moderno

Mr. Gwyn , retratar personas con palabras y reflexionar para reconectar

¿Quieres aprender de finanzas y ahorro? Este museo interactivo es el indicado

Lectura musicalizada, visitas guiadas, un taller de dibujo y un diálogo para profundizar en Dr. Atl.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La primera Noche de Museos es hoy y si aún no sabes a qué museo asistir aquí te contamos de algunas actividades a las que puedes asistir para disfrutar de este programa que permite visitar los museos en un horario diferente y tener una experiencia especial.

¿Qué es la Noche de Museos?

La Noche de Museos es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se realiza el último miércoles de cada mes e invita a vivir los museos de manera diferente; es decir, los recintos abren sus puertas de 6 de la tarde a 10 de la noche y reciben a los visitantes para realizar actividades especiales como visitas guiadas, conferencias, talleres, presentaciones, conciertos, entre otras opciones.

¿Qué actividades hay para la Noche de Museos de enero?

Hoy es la primera edición de esta iniciativa, así que si aún no sabes qué hacer pero quieres formar parte de esta Noche de Museos, te dejamos algunas opciones:

Museo de Historia de Tlalpan

El Museo de Historia de Tlalpan tendrá una una Noche de Museos para reflexionar sobre la sensibilidad filosófica a través de la charla de Hugo Alejandro Vega y Jesús Razo. También habrá una lectura musicalizada de "El Héctor y sus ex” (cuentos de Renato Leduc). La entrada es libre y el cupo es de 50 personas. la dirección es Plaza de la constitución 10, Tlalpan Centro I.

Recuerda ir bien abrigado, ya que en Tlalpan suele hacer mucho frío por las noches.

Museo de Historia de Tlalpan
Museo de Historia de Tlalpan. Foto: Facebook Noche de Museos

Museo Soumaya

El Museo Soumaya tendrá actividades variadas e interesantes en sus sedes del Centro Histórico y la Colonia Roma:

  • Muestra: "Ciudad sobre el agua. Ciudad y tiempo". Visita mediada a las 19:00 horas; el cupo es de 20 personas. Esta actividad se realizará en el Atrio de San Francisco (Madero 7, Centro Histórico). Entrada libre.
  • Visita mediada: 18:30 y 20:00 horas el cupo es de 20 personas. En Casa Guillermo Tovar de Teresa Arte novohispano y de México (Valladolid 52, Colonia Roma). Entrada libre.
Noche de museos
El Museo Soumaya tendrá actividades en sus sedes del Centro Histórico y la Colonia Roma. Foto: Facebook Noche de Museos

Museo del Palacio de Bellas Artes

El Museo del Palacio de Bellas Artes contará con entrada libre y visitas guiadas para aprender y conocer más de la grandeza de este lugar.

  • Visitas guiadas de 18 a 20 horas. El cupo es de 25 personas por grupo.
  • Actividad mediada de 19 a 20:40 horas, el cupo es de 15 personas.

El Museo del Palacio de Bellas Artes se encuentra en Av. Juárez y Eje Central, Lázaro Cárdenas, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Museo del Palacio de Bellas Artes
Museo del Palacio de Bellas Artes. Foto: Facebook Noche de Museos

FARO Azcapotzalco

FARO Azcapotzalco tiene una actividad para practicar las habilidades en el dibujo con un taller con modelo en vivo, se realizará de 17 a 19 horas y tendrá un aforo máximo de 60 personas. La actividad es para mayores de 18 años y será de entrada libre. FARO Azcapotzalco se encuentra en Cultura Nte. s/n, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México. Referencia frente al Metrobús El Rosario.

Noche de museos en Azcapotzalco
Un taller de dibujo en FARO Azcapotzalco. Foto: Facebook Noche de Museos

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Para quienes aman la biología este museo es el indicado ya que tendrá una Noche de Museos espacial en la que los asistentes podrán convertirse en investigadores, la actividad se realizará de 18 a 20 horas y tendrá cupo máximo de personas. El costo general es de 38 pesos, para los estudiantes y maestros el costo es de 18 pesos; las personas con discapacidad tiene entrada libre. Las visitas guiadas tiene un costo de 15 pesos.

El museo se encuentra en Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, Circuito Correr es Salud, Avenida de los Compositores s/n, 1180, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Noche de museos enero 2026
Noche de Museos en el Museo de Historia Natural y cultura ambiental. Foto: Facebook Noche de museos.

Centro Cultural Jaime Torres Bodet

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet tendrá una Gala especial de Tchaikovsky a las 17 horas. El centro Cultural se encuentra en Wilfrido Massieu s/n casi esquina con Av. IPN, Zacatenco.

Noche de museos
Noche de museos del IPN. Foto: Facebook Noche de Museos

Museo Nacional de la Revolución

El Museo Nacional de la Revolución invita a la inauguración de "Revolución, Latido y Movimiento, una muestra escultórica de David Camorlinga Tagle" que se realizará de las 17 a 18 horas con un recorrido libre, a las 18 horas se realizará la inauguración.
La entrada es sin costo, el cupo es de 100 personas.

El Museo Nacional de la Revolución se encuentra en Plaza de la República s/n, Sótano del monumento a la Revolución, Col. Tabacalera, CP 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El Museo Nacional de la Revolución
El Museo Nacional de la Revolución celebra a las infancias. Foto: Facebook Noche de Museos

Colegio Nacional

El Colegio Nacional tendrá la mesa: "Dr. Atl: Actualidad y Memoria". Un diálogo para profundizar en la figura de Gerardo Murillo, el visionario que capturó la fuerza de los volcanes. Coordina y participa: Felipe Leal (Miembro de El Colegio Nacional) y participan Peter Krieger, Silvia Navarrete y Luis Rius.

Será a las 18 horas, el cupo es de 250 personas y la entrada es sin costo. El Colegio Nacional se encuentra en Donceles 104, Centro Histórico, CDMX.

Colegio Nacional
Noche de museos en el Colegio Nacional. Foto: Facebook Noche de Museos

Las actividades del Museo Nacional de Antropología, Museo del objeto del objeto, el Archivo General de la Nación, Museo Archivo de la Fotografía, el Centro Cultural Árbol de la Noche victoriosa, Museo del Tequila y mezcal, Ágora Galería del pueblo ya se encuentran llenas.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

+ Sección

Galileo

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
2

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

4

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
5

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

Hoy No Circula CDMX Edomex
6

¿Doble Hoy No Circula en miércoles? Así aplicará este 28 de enero

7

El hundimiento del dólar

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
8

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
9

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
10

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada en una reunión con simpatizantes por un hombre tras intentar rociarla con una sustancia.
11

La congresista Ilhan Omar, a quien Trump detesta, es atacada con spray en Minneapolis

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
12

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Marco Rubio amenazó a Venezuela con "usar la fuerza" de EU otra vez.
13

Rubio amenaza a Venezuela con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EU

14

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.
15

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
1

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

El Senado conmemoró el Día Internacional en Memoria por las Víctimas del Holocausto.
2

Senado recuerda a víctimas del Holocausto y condena estigmatización de los migrantes

Lucero Ibarra Rojas reemplazó a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE.
3

Lucero Ibarra Rojas asume dirección del CIDE, tras la destitución de Romero Tellaeche

Marco Rubio amenazó a Venezuela con "usar la fuerza" de EU otra vez.
4

Rubio amenaza a Venezuela con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EU

El abogado del niño de cinco años y su padre argumentó que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito.
5

Juez bloquea deportación de niño de 5 años y su padre, detenidos por ICE en Minnesota

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
6

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada en una reunión con simpatizantes por un hombre tras intentar rociarla con una sustancia.
7

La congresista Ilhan Omar, a quien Trump detesta, es atacada con spray en Minneapolis

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe más petróleo de Venezuela.
8

Trump alardea sobre bloqueo a Cuba y afirma que la isla "está muy cerca del colapso"

El Gobierno de Trump usa mensajes supremacistas.
9

El gobierno de Trump sí usa referencias neonazis y de limpieza étnica en sus mensajes

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
10

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
11

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

La FGJES informó que un Juez de control resolvió vincular a proceso a seis personas y una persona moral por el incendio en un Waldo´s de Hermosillo, Sonora.
12

Juez procesa a seis personas y al representante de Waldo's por incendio en Sonora