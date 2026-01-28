¿Qué actividades habrá en la primera Noche de Museos de este 2026?

Lectura musicalizada, visitas guiadas, un taller de dibujo y un diálogo para profundizar en Dr. Atl.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La primera Noche de Museos es hoy y si aún no sabes a qué museo asistir aquí te contamos de algunas actividades a las que puedes asistir para disfrutar de este programa que permite visitar los museos en un horario diferente y tener una experiencia especial.

¿Qué es la Noche de Museos?

La Noche de Museos es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se realiza el último miércoles de cada mes e invita a vivir los museos de manera diferente; es decir, los recintos abren sus puertas de 6 de la tarde a 10 de la noche y reciben a los visitantes para realizar actividades especiales como visitas guiadas, conferencias, talleres, presentaciones, conciertos, entre otras opciones.

¿Qué actividades hay para la Noche de Museos de enero?

Hoy es la primera edición de esta iniciativa, así que si aún no sabes qué hacer pero quieres formar parte de esta Noche de Museos, te dejamos algunas opciones:

Museo de Historia de Tlalpan

El Museo de Historia de Tlalpan tendrá una una Noche de Museos para reflexionar sobre la sensibilidad filosófica a través de la charla de Hugo Alejandro Vega y Jesús Razo. También habrá una lectura musicalizada de "El Héctor y sus ex” (cuentos de Renato Leduc). La entrada es libre y el cupo es de 50 personas. la dirección es Plaza de la constitución 10, Tlalpan Centro I.

Recuerda ir bien abrigado, ya que en Tlalpan suele hacer mucho frío por las noches.

Museo Soumaya

El Museo Soumaya tendrá actividades variadas e interesantes en sus sedes del Centro Histórico y la Colonia Roma:

Muestra: "Ciudad sobre el agua. Ciudad y tiempo". Visita mediada a las 19:00 horas; el cupo es de 20 personas. Esta actividad se realizará en el Atrio de San Francisco (Madero 7, Centro Histórico). Entrada libre.

Visita mediada: 18:30 y 20:00 horas el cupo es de 20 personas. En Casa Guillermo Tovar de Teresa Arte novohispano y de México (Valladolid 52, Colonia Roma). Entrada libre.

Museo del Palacio de Bellas Artes

El Museo del Palacio de Bellas Artes contará con entrada libre y visitas guiadas para aprender y conocer más de la grandeza de este lugar.

Visitas guiadas de 18 a 20 horas. El cupo es de 25 personas por grupo.

Actividad mediada de 19 a 20:40 horas, el cupo es de 15 personas.

El Museo del Palacio de Bellas Artes se encuentra en Av. Juárez y Eje Central, Lázaro Cárdenas, Centro Histórico de la Ciudad de México.

FARO Azcapotzalco

FARO Azcapotzalco tiene una actividad para practicar las habilidades en el dibujo con un taller con modelo en vivo, se realizará de 17 a 19 horas y tendrá un aforo máximo de 60 personas. La actividad es para mayores de 18 años y será de entrada libre. FARO Azcapotzalco se encuentra en Cultura Nte. s/n, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México. Referencia frente al Metrobús El Rosario.

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Para quienes aman la biología este museo es el indicado ya que tendrá una Noche de Museos espacial en la que los asistentes podrán convertirse en investigadores, la actividad se realizará de 18 a 20 horas y tendrá cupo máximo de personas. El costo general es de 38 pesos, para los estudiantes y maestros el costo es de 18 pesos; las personas con discapacidad tiene entrada libre. Las visitas guiadas tiene un costo de 15 pesos.

El museo se encuentra en Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, Circuito Correr es Salud, Avenida de los Compositores s/n, 1180, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Centro Cultural Jaime Torres Bodet

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet tendrá una Gala especial de Tchaikovsky a las 17 horas. El centro Cultural se encuentra en Wilfrido Massieu s/n casi esquina con Av. IPN, Zacatenco.

Museo Nacional de la Revolución

El Museo Nacional de la Revolución invita a la inauguración de "Revolución, Latido y Movimiento, una muestra escultórica de David Camorlinga Tagle" que se realizará de las 17 a 18 horas con un recorrido libre, a las 18 horas se realizará la inauguración.

La entrada es sin costo, el cupo es de 100 personas.

El Museo Nacional de la Revolución se encuentra en Plaza de la República s/n, Sótano del monumento a la Revolución, Col. Tabacalera, CP 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Colegio Nacional

El Colegio Nacional tendrá la mesa: "Dr. Atl: Actualidad y Memoria". Un diálogo para profundizar en la figura de Gerardo Murillo, el visionario que capturó la fuerza de los volcanes. Coordina y participa: Felipe Leal (Miembro de El Colegio Nacional) y participan Peter Krieger, Silvia Navarrete y Luis Rius.

Será a las 18 horas, el cupo es de 250 personas y la entrada es sin costo. El Colegio Nacional se encuentra en Donceles 104, Centro Histórico, CDMX.

Las actividades del Museo Nacional de Antropología, Museo del objeto del objeto, el Archivo General de la Nación, Museo Archivo de la Fotografía, el Centro Cultural Árbol de la Noche victoriosa, Museo del Tequila y mezcal, Ágora Galería del pueblo ya se encuentran llenas.