Sheinbaum se reúne con Banxico y banqueros; analizan panorama económico de México

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 5:29 pm

Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en con la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja y con representantes bancarios.

Se trata del segundo encuentro que la mandataria sostiene con especialistas en la materia en lo que va del año.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este martes una reunión en Palacio Nacional con la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja y con banqueros de la Asociación de Bancos de México (ABM) para valorar las perspectivas económicas del país.

"En Palacio Nacional nos reunimos con la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país", señaló la mandataria en su cuenta oficial de X.

La titular del Banxico estuvo acompañada por el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar García Amador, y por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital.

Apenas el 17 de enero pasado, la mandataria se reunió con economistas para abordar temas como el crecimiento y la fortaleza económica de México.

Al encuentro acudieron, además de García Amador y Peña Merino, los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez; Energía, Luz Elena González Escobar; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; entre otros.

Perspectiva económica con moneda fuerte y estabilidad inflacionaria: Banxico

De acuerdo con datos que el Banco de México publicó hace unas semanas, el peso mexicano ha tenido un buen desempeño en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.68 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19 por ciento, según indicó la institución bancaria el pasado 14 de enero.

Banxico destacó que la moneda mexicana alcanzó su mejor cotización en el último año y medio, ya que estos índices no se habían observado desde julio del 2024.

Apenas en diciembre de 2025, la institución informó que el peso tuvo uno de los desempeños más sólidos de su historia frente al dólar, al ubicarse en 18 unidades por billete verde.

Este logro contrasta de manera notable con el cierre de diciembre de 2024, cuando el tipo de cambio se encontraba en 20.88 pesos, lo que implicó una apreciación anual de 2.87 pesos, equivalente a 13.77 por ciento.

Por otro lado, los índices inflacionarios han mantenido una relativa estabilidad durante la administración de la Presidenta Sheinbaum, cuyo Gobierno ha logrado mantener la canasta básica sin incrementos en su costo.

El 18 de noviembre del año pasado, la titular del Ejecutivo federal firmó junto con empresarios de tiendas de autoservicio y agroindustrias la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que mantiene en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica.

Claudia Sheinbaum
