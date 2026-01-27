La FGR destaca el exceso de velocidad como causa del accidente del Tren Interoceánico

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 5:05 pm

Las investigaciones permitieron establecer que el tren viajaba 15 kilómetros arriba del límite permitido en la curva en la que ocurrió el siniestro.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad el día de su descarrilamiento, ocurrido hace un mes en Oaxaca, accidente que dejó 14 personas muertas y 109 lesionadas, por lo que anunció que ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable.

En conferencia de prensa, la Fiscal detalló que el pasado 27 de diciembre el tren viajaba a una velocidad de 111 kilómetros por hora (km/h) en línea recta y de 65 km/h en la curva en la que ocurrió el siniestro, es decir, 41 kilómetros por encima de la velocidad permitida en rectas, y hasta 15 en curvas.

