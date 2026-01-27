La FGR destaca el exceso de velocidad como causa del accidente del Tren Interoceánico

Las investigaciones permitieron establecer que el tren viajaba 15 kilómetros arriba del límite permitido en la curva en la que ocurrió el siniestro.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad el día de su descarrilamiento, ocurrido hace un mes en Oaxaca, accidente que dejó 14 personas muertas y 109 lesionadas, por lo que anunció que ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable.

En conferencia de prensa, la Fiscal detalló que el pasado 27 de diciembre el tren viajaba a una velocidad de 111 kilómetros por hora (km/h) en línea recta y de 65 km/h en la curva en la que ocurrió el siniestro, es decir, 41 kilómetros por encima de la velocidad permitida en rectas, y hasta 15 en curvas.