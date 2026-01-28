ENTREVISTA ¬ Trump quiere guerra contra la clase obrera y el pueblo de EU: activista

El docente y activista John Reus acusó al Presidente de Estados Unidos de impulsar una “campaña de terror” contra la clase trabajadora y los migrantes.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- A un año del inicio del Gobierno de Donald Trump, Minneapolis, Minnesota, se ha colocado en el centro de la protesta social en Estados Unidos. Para John Reus, profesor de inglés y organizador político en esa ciudad, lo que ocurre no es una serie de hechos aislados, sino una estrategia deliberada del Presidente estadounidense.

“Yo lo describo como una campaña de terror que Donald Trump está exponiendo en nuestra ciudad y nuestro estado. Nos está quitando derechos y fondos para familias de la clase obrera”, afirmó Reus en entrevista con “Café y Noticias” al referirse a las movilizaciones del fin de semana, detonadas por el asesinato de Alex Pretti, un enfermero, y por el caso previo de Renee Good, otra víctima mortal de los operativos federales.

Desde su experiencia como docente y activista, Reus sostiene que la violencia institucional se ha intensificado desde diciembre. “Está claro que Donald Trump quiere una guerra contra la clase obrera de Minnesota y contra el pueblo de Estados Unidos”, sentenció.

“El mensaje es que quiere aumentar la acción represiva, pero nosotros como pueblo minnesotano tenemos que aumentar nuestra energía. Trump está lanzando amenazas para que nos quedemos en casa y no nos manifestemos, pero no lo vamos a sostener; vamos a continuar resistiendo”, dijo.

Esa resistencia, añadió, ha comenzado a tomar formas más radicales. Grupos estudiantiles y organizaciones sociales han convocado a una huelga general, algo que no se veía en Estados Unidos desde hace casi un siglo.

“Este viernes hay un llamado a una huelga general, la primera en casi 100 años. No se veía algo así desde 1934. Nuestra demanda es clara: que se vayan los de ICE, y lo vamos a lograr por medio del paro y la huelga”, afirma.

Las protestas no han sido frenadas ni siquiera por las condiciones extremas del invierno en Minnesota. Reus, originario de ese estado y con una etapa de formación en Cuernavaca, México, subraya que el clima no ha desalentado a la gente. “A Trump no le importa, o no sabe, que al pueblo minnesotano no le importa estar a -10 grados Fahrenheit. Ya estamos hartos. Hubo una manifestación de más de 100 mil personas”, relató.

El activista insiste en que la lucha no es sólo por los migrantes, sino por los derechos constitucionales de toda la población. “No vamos a aceptar que asesinen a nuestros vecinos y que agentes del CBP se vayan sin consecuencias. El clima no nos va a parar en este movimiento”, indicó.

Reus también destacó la dimensión nacional e internacional del enojo. “Es un movimiento histórico; está en cada ciudad, desde Nueva York hasta Los Ángeles”, señala, y se detiene especialmente en la solidaridad proveniente de México. “Ayer vi un video de una manifestación en Axochiapan, Morelos. Aquí en Minnesota tenemos una de las comunidades morelenses más grandes fuera de México. Ver ese video me hizo llorar”, compartió.

Para él, la salida frente a la ofensiva del Gobierno federal no pasa por soluciones individuales, sino colectivas. “Estamos hartos y la única opción es un paro nacional para que se vaya ICE y liberar a nuestros vecinos migrantes que han sido secuestrados por el gobierno federal”, afirmó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre voces en México que piden una supuesta “intervención” o “rescate” de Estados Unidos frente a problemas internos, Reus fue tajante: “Los países libres son capaces de gobernarse. Donald Trump no es el líder de la democracia del mundo”, dice, y pone como ejemplo las amenazas de Washington contra otros países. “Es falso que Estados Unidos pueda salvar a otro país mientras tiene secuestrado al presidente electo de Venezuela y a su esposa”, sostuvo.