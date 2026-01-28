Patrulla fronteriza de Arizona dispara contra un "sospechoso"; se encuentra grave

Este es el tercer incidente registrado en lo que va del año después del asesinato de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes fronterizos.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (EU) en Arizona se vio involucrada este martes en un tiroteo cerca de la frontera que dejó a una persona lesionada en estado grave.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:30 horas en West Arivaca Road, que cruza con la autopista interestatal I-19 a unos ocho kilómetros (km) al norte del puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Amado, a 64 km al sur de Tucson, según reportó el Arizona Daily Star.

De acuerdo con este medio el tiroteo involucró a un agente fronterizo y un sospechoso, quien se presume recibió disparos de arma de fuego y se encuentra en estado crítico, según los últimos reportes.

FBI investiga los hechos

Por su parte, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicó que colabora con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en respuesta a lo ocurrido.

There is a short delay to this media briefing. Start time will be closer to 4:45 p.m. https://t.co/h98q3MfIYQ — Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) January 27, 2026

Asimismo, los equipos del Distrito de Bomberos de Santa Rita y el American Medical Response acudieron al lugar para socorrer a las autoridades y asistir a quien hubiese resultado herido. En el sitio encontraron a un paciente bajo custodia y en estado crítico, según indicaron estas autoridades.

"La atención al paciente se transfirió a un helicóptero médico local para su rápido traslado a un centro regional de traumatología", informó la oficina de bomberos. Aún se desconoce el estado de salud de la persona lesionada.

Este es el tercer incidente registrado en lo que va del año que involucra a las autoridades fronterizas, luego de que el 7 de enero agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispararan a muerte contra la ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good.

Apenas el pasado 24 de este mismo mes, la misma corporación asesinó a Alex Pretti, enfermero de 37 años que intentó proteger a una mujer de la brutalidad de estos elementos policiacos.