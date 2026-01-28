VIDEO ¬ Policías evitan robo de pipa tras persecución en carretera México-Pachuca

El presunto ladrón del transporte de carga fue puesto a disposición de las autoridades y el vehículo permanecerá resguardado.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Policías estatales y municipales lograron frustrar el robo de una pipa tras una persecución en la carretera México-Pachuca, informó este martes la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca, municipio del estado de Hidalgo.

Un video que circula en redes sociales captó el momento en el que varias patrullas lograron dar alcance a la unidad de carga presuntamente robada para frenar su huida, tras lo cual uniformados procedieron a someter al conductor del vehículo para ponerlo bajo arresto.

La policía municipal detalló que el sujeto detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para que determine su situación jurídica, mientras que la pipa presuntamente robada fue asegurada y permanecerá bajo resguardo de la dependencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca publicó un comunicado en sus redes sociales en el que informó que este martes logró recuperar una pipa que presuntamente fue robada, mientras que un sujeto señalado como presunto responsable del robo fue detenido.

De acuerdo con el reporte oficial, autoridades municipales recibieron una solicitud de apoyo a través de los números de emergencia en la que se reportó el presunto robo de una unidad de carga sobre la autopista México-Pachuca.

Tras recibir la denuncia, elementos de la Policía municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementaron de inmediato un dispositivo para cerrar vialidades e iniciar la persecución del vehículo supuestamente robado.

#Tecámac, Autopista México - Pachuca. Después de que saltara la alerta en los arcos carreteros, detienen a un espectro en tráiler con reporte de robo. Gracias a la tecnología, otra rata ya duerme en cama de concreto. pic.twitter.com/YFJgXZDWma — Cayó la Rata (@clr_edomex) January 27, 2026

Finalmente, varias patrullas lograron dar alcance al vehículo de carga a unos cuantos kilómetros del sitio en el que se reportó el robo.

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento en el que los policías ponen fin a la persecución de la pipa cerrándole el paso. Posteriormente, uniformados someten al hombre que conducía la unidad y lo ponen bajo arresto.