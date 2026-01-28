"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 9:11 pm

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El reguetonero cubano Abel Osvaldo Díaz Rodríguez fue detenido por el ICE y enviado al “Alligator Alcatraz”, donde permanece bajo custodia de inmigración.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Durante años, el reguetonero cubano Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, mejor conocido como "El Chulo", construyó una imagen pública marcada por su discurso anticastrista y su abierto respaldo a Donald Trump, al grado de lanzar una canción titulada “Viva Trump”. Hoy, el cantante permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que lo clasifica como un “criminal inmigrante indocumentado”, con una orden final de deportación activa y presuntos vínculos con la pandilla Latin Kings.

"El Chulo" fue arrestado el pasado 22 de enero en su residencia de Homestead, Miami, por agentes de ICE que ejecutaron una orden de deportación emitida desde octubre de 2018. Inicialmente fue recluido en el Broward Transitional Center (BTC) y posteriormente trasladado al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, donde permanece bajo custodia migratoria.

La detención provocó un fuerte impacto entre sus seguidores, no solo por la gravedad de los señalamientos oficiales, sino por la contradicción política que encierra el caso, pues se trata de un artista que defendió con entusiasmo la retórica de “ley y orden” de Trump, y que incluso la celebró en su canción "¡Viva Trump!", ahora enfrenta las consecuencias más duras del aparato migratorio estadounidense.

De acuerdo con un portavoz de ICE, Abel Díaz Rodríguez “entró legalmente a Estados Unidos, pero posteriormente utilizó esa oportunidad del llamado sueño americano para aterrorizar a otras personas”. La agencia federal asegura que el músico fue condenado por intento de asesinato en segundo grado y agresión agravada con un arma mortal el 3 de marzo de 2017, y que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación el 1 de octubre de 2018, misma que hoy se ejecuta.

Además, ICE lo describe como “un miembro activo conocido de la pandilla Latin Kings”, una acusación que el artista negó de forma categórica. En entrevista telefónica con Telemundo 51 desde Alligator Alcatraz, "El Chulo" rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales.

“300 por ciento lo niego. No sé qué cosa es eso. Yo lo que hago es música”, afirmó.

Su defensa legal también ha cuestionado el discurso oficial. La abogada de inmigración Gladys Carredeguas, quien forma parte del equipo que revisa su caso, se negó a aceptar como válidas las afirmaciones de ICE sin revisar la evidencia y advirtió sobre el riesgo de criminalizar por estigmas, como tatuajes o antecedentes descontextualizados.

“No se puede decir que alguien pertenece a una pandilla solo por un tatuaje”, subrayó, recordando casos recientes en los que migrantes han sido señalados sin pruebas contundentes.

"El Chulo" fue enviado al centro de detención de Broward, Florida, tras su arresto el 22 de enero y posteriormente trasladado a “Alligator Alcatraz”, donde permanece bajo custodia de inmigración.
"El Chulo" fue enviado al centro de detención de Broward, Florida, tras su arresto el 22 de enero y posteriormente trasladado a “Alligator Alcatraz”, donde permanece bajo custodia de inmigración. Foto: Instagram @elchulo

El expediente migratorio del reguetonero se remonta a 2016, cuando enfrentó cargos por Intento de Asesinato en Primer Grado y Asalto Agravado con un Arma Mortal en el condado de Hillsborough, Florida. Según su mánager, El Chulo cumplió su sentencia, fue liberado y posteriormente recibió la orden de deportación que hoy sigue vigente. Desde entonces, su situación migratoria quedó en un limbo legal.

La detención ocurre en un momento particularmente sensible para el artista. Recientemente se convirtió en padre de un bebé de seis meses, logró traer a su madre desde Cuba y, de acuerdo con su entorno cercano, se encuentra en estado de shock ante la posibilidad de ser deportado a la isla, donde ha sido un crítico abierto del régimen.

Su pareja, María Karla Castro, confirmó la detención a través de redes sociales y pidió cautela a personas sin estatus legal.

“Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por Abel. Solo pedirles que se cuiden mucho las personas que no tienen estatus, manejen con cuidado y no salgan de casa innecesariamente. Esto le puede pasar a cualquiera”, escribió.

Mientras su equipo legal analiza alternativas jurídicas, como una moción de reapertura de emergencia, un Habeas Corpus, un paro a la deportación o incluso una orden de restricción temporal (TRO)—, "El Chulo" ha optado por mantenerse activo musicalmente. Desde prisión lanzó su nuevo sencillo “El Valiente”, acompañado de un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y a la comunidad cubana, asegurando que “en la unión está la fuerza”.

El caso de "El Chulo" se ha convertido en tendencia no solo por el perfil mediático del artista, sino por que representa un ejemplo crudo de cómo el endurecimiento de la política migratoria estadounidense puede alcanzar incluso a quienes la defendieron públicamente.

El intérprete que gritó “¡Viva Trump!” hoy enfrenta la posibilidad de ser expulsado del país bajo las mismas reglas que celebró.

