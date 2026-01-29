RESEÑA ¬ ¡Ayuda!, película irreverente de humor negro y relaciones de poder

Nancy Chávez

29/01/2026 - 7:00 am

Rachel McAdams

Artículos relacionados

Artículos relacionados

RESEÑA ¬ La única opción, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener trabajo?

RESEÑA ¬ Primate: violencia y supervivencia durante unas vacaciones en Hawai

¿Qué ver en MUBI? Te contamos cuáles son los nuevos estrenos de la plataforma

La película de Sam Raimi plantea de manera divertida, sarcástica y con excesos, qué pasaría si un jefe (que se burla de su empleada) quedara en una isla con una de sus empleadas.

Ciudad de México, 29 de enero (sinEmbargo).- La película ¡Ayuda!, protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, llega este fin de semana a los cines con un thriller psicológico de humor negro que cuenta con Sam Raimi en la dirección.

¿De qué trata Ayuda?

Linda Liddle (Rachel McAdams) trabaja en una consultora, se encarga del análisis de datos, desafortunadamente todo el crédito se lo llevan otras personas, quienes además se burlan de ella por su forma de vestir y de ser. Cuando llega otro jefe, Bradley Preston (Dylan O’Brien), las cosas no mejoran, ya que también la desprecia, sin embargo, Preston necesita de Linda para supervisar una transacción por lo que deben realizar un viaje. El avión cae por una tormenta eléctrica y los únicos sobrevivientes son Linda y Bradley, pero ahora todo puede ser diferente, ya que deben ingeniárselas para sobrevivir y dejar de lado los resentimientos.

Un ajuste de cuentas hilarante

La película toca un tema clave y es el de las relaciones de poder, lo hace de una manera divertida, con el humor negro que caracteriza a su director y con esos toques de gore que resultan violentos y crean tensión.

La actuación de Rachel McAdams es destacada, la manera en la que conecta con el público que ve la cinta es clave, brinda momentos en los que dan ganas de hablarle a la pantalla, además de tener ese elemento en el que la mayoría ha caído alguna vez:tener un mal jefe (esperemos que no al grado del de la cinta). Rachel brinda un personaje icónico que va creciendo conforme avanza la historia, con su matiz cómico y rencoroso, además de lo maquiavélico para lograr ajustar cuentas.

Dylan O’Brien comparte pantalla con McAdams en el personaje del jefe que al estar en la isla debe aprender a jugar de acuerdo a las nuevas reglas. Resulta interesante y hasta comico cómo las relaciones de poder se van modificando a lo largo de la historia y cómo él trata de afrontarlas y de sobrevivir.

La película cuenta con guion de Damian Shannon & Mark Swift, que resulta irreverente; la música original es de Danny Elfman.

Película Ayuda
Dylan O'brien como Bradley Preston y Rachal McAdams como Linda Liddle. Foto: Brook Rushton. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

¡Ayuda! es una cinta para los seguidores de Raimi, para quienes buscan algo irreverente e hilarante, es para disfrutarse en el cine y no tomársela tan en serio, para reír y hasta hacer alguna mueca de desagrado por elementos como sangre; un consejo es mantener la mente abierta respecto al final (que seguramente te recordara algo ya visto en la televisión).

Explora más en estos temas
Cine Entretenimiento
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

+ Sección

Galileo

Un freno natural del ADN podría detener el crecimiento de cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
2

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

The Wall Street Journal (WSJ) dice hoy que Ryan Wedding fue esposado en suelo mexicano por una unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
3

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
4

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Precio del centenario de oro y onza de plata
5

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

6

Gallardo hizo rendir su franquicia "Verde": ya es hasta vocero del partido parásito

SCJN
7

#PODEROSOS ¬ La Suprema Corte gastó 800 millones de pesos en 15 días: Muna Dora

La SRE del Gobierno de México enfatizó su principio de no intervención frente a EU.
8

Gobierno de México rechaza acusaciones de injerencia en EU por medio de red consular

CURP Biométrica
9

CURP Biométrica en Xalapa: Dónde y cómo tramitarla en 2026

Placa Mundial México 2026
10

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Pluribus en latín significa “de muchos” y alude al lema de las 13 colonias originales de EU: “de muchos uno”. Aquí lo uso por nuestros queridos “pluris”.
11

El Pluribus del PRIAN

CIDE
12

El CIDE: una rectificación insuficiente

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
13

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
14

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

Julio César Cárdenas Ortega
15

Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SRE del Gobierno de México enfatizó su principio de no intervención frente a EU.
1

Gobierno de México rechaza acusaciones de injerencia en EU por medio de red consular

Un Juez federal de EU bloqueó arrestos de ICE.
2

Juez bloquea arrestos de ICE y ordena liberación de refugiados detenidos en Minnesota

Starmer llamó a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China.
3

Starmer llama a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China

4

Gallardo hizo rendir su franquicia "Verde": ya es hasta vocero del partido parásito

The Wall Street Journal (WSJ) dice hoy que Ryan Wedding fue esposado en suelo mexicano por una unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
5

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

Detenidos tres presuntos responsables por la matanza de 11 personas en Salamanca
6

La SSP de Guanajuato detiene a tres por la masacre de 11 personas en Salamanca

SCJN
7

#PODEROSOS ¬ La Suprema Corte gastó 800 millones de pesos en 15 días: Muna Dora

Sheinbaum se reúne con líderes de automotrices.
8

La Presidenta prepara plan integral con la industria automotriz en el marco del T-MEC

Oro y plata: ¿cómo invertir?
9

El oro y la plata se disparan en un mundo convulso: ¿cómo invertir en estos metales?

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
10

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Morena refrenda alianza con PT y PVEM
11

Morena, PT y el Verde refrendan alianza para afianzar la 4T rumbo a la elección 2027

Julio César Cárdenas Ortega
12

Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego