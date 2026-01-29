RESEÑA ¬ ¡Ayuda!, película irreverente de humor negro y relaciones de poder

La película de Sam Raimi plantea de manera divertida, sarcástica y con excesos, qué pasaría si un jefe (que se burla de su empleada) quedara en una isla con una de sus empleadas.

Ciudad de México, 29 de enero (sinEmbargo).- La película ¡Ayuda!, protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, llega este fin de semana a los cines con un thriller psicológico de humor negro que cuenta con Sam Raimi en la dirección.

¿De qué trata Ayuda?

Linda Liddle (Rachel McAdams) trabaja en una consultora, se encarga del análisis de datos, desafortunadamente todo el crédito se lo llevan otras personas, quienes además se burlan de ella por su forma de vestir y de ser. Cuando llega otro jefe, Bradley Preston (Dylan O’Brien), las cosas no mejoran, ya que también la desprecia, sin embargo, Preston necesita de Linda para supervisar una transacción por lo que deben realizar un viaje. El avión cae por una tormenta eléctrica y los únicos sobrevivientes son Linda y Bradley, pero ahora todo puede ser diferente, ya que deben ingeniárselas para sobrevivir y dejar de lado los resentimientos.

Un ajuste de cuentas hilarante

La película toca un tema clave y es el de las relaciones de poder, lo hace de una manera divertida, con el humor negro que caracteriza a su director y con esos toques de gore que resultan violentos y crean tensión.

La actuación de Rachel McAdams es destacada, la manera en la que conecta con el público que ve la cinta es clave, brinda momentos en los que dan ganas de hablarle a la pantalla, además de tener ese elemento en el que la mayoría ha caído alguna vez:tener un mal jefe (esperemos que no al grado del de la cinta). Rachel brinda un personaje icónico que va creciendo conforme avanza la historia, con su matiz cómico y rencoroso, además de lo maquiavélico para lograr ajustar cuentas.

Dylan O’Brien comparte pantalla con McAdams en el personaje del jefe que al estar en la isla debe aprender a jugar de acuerdo a las nuevas reglas. Resulta interesante y hasta comico cómo las relaciones de poder se van modificando a lo largo de la historia y cómo él trata de afrontarlas y de sobrevivir.

La película cuenta con guion de Damian Shannon & Mark Swift, que resulta irreverente; la música original es de Danny Elfman.

¡Ayuda! es una cinta para los seguidores de Raimi, para quienes buscan algo irreverente e hilarante, es para disfrutarse en el cine y no tomársela tan en serio, para reír y hasta hacer alguna mueca de desagrado por elementos como sangre; un consejo es mantener la mente abierta respecto al final (que seguramente te recordara algo ya visto en la televisión).