La congresista Ilhan Omar, a quien Trump detesta, es atacada con spray en Minneapolis

La representante de origen somalí ha sido duramente criticada por el magnate republicano, quién ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS) de esta comunidad.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada este martes por un sujeto que intentó rociarla con una sustancia desconocida durante en una reunión con simpatizantes.

"Estoy bien. Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que ganen los acosadores. Agradecida a mis increíbles electores que me han apoyado. Minnesota es fuerte", afirmó en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con The New York Times, LaTrisha Vetaw, concejala de la ciudad de Minneapolis, dijo que estuvo en el Ayuntamiento y que también le afectó la sustancia, que describió como de olor fuerte. Vetaw expuso que se encontraba bien físicamente y que había regresado a casa para lavarse la piel.

“Este fue un acto de violencia”, declaró Vetaw y agregó: “Fue aterrador, intencional y completamente inaceptable”.

BREAKING: After being targeted by trump nonstop with his negative attacks, Rep. Ilhan Omar has been physically attacked with a liquid substance. Every Republican must condemn this attack, or keep their mouths shut when it happens to them. pic.twitter.com/kdpmSx5fNw — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 28, 2026

El Senador estatal Bobby Joe Champion dijo que también le afectó el líquido y que se sentía bien.

También el Times reportó que la Policía del Capitolio de Estados Unidos (EU) planteó en un comunicado que el ataque a la representante Ilhan Omar era "inaceptable" y que se aplicaría "justicia rápida". La agencia, entre cuyas responsabilidades se encuentra investigar amenazas contra legisladores, expresó su agradecimiento a los agentes de seguridad presentes en el lugar, quienes detuvieron rápidamente al hombre.

"Estamos trabajando con nuestros socios federales para que este hombre enfrente los cargos más graves posibles y así disuadir este tipo de violencia en nuestra sociedad", declaró la agencia.

NYT informó que el número de mensajes y comportamientos preocupantes investigados por la Policía del Capitolio aumentó más del 57 por ciento entre 2024 y 2025, según nuevas estadísticas publicadas por la agencia esta tarde. En total, la agencia investigó 14 mil 938 de esas posibles amenazas.

I’m ok. I’m a survivor so this small agitator isn’t going to intimidate me from doing my work. I don’t let bullies win. Grateful to my incredible constituents who rallied behind me. Minnesota strong. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 28, 2026

Trump arremete contra Oman y la comunidad somalí

La representante de origen somalí ha sido blanco de ataques constantes por parte del Presidente Donald Trump quien ha aseverado que los migrantes somalís son personas de " bajo coeficiente intelectual" y que "no tienen gobierno ni instituciones de gobierno".

Durante el acto con los votantes, la representante pidió la desaparición del ICE y el retiro de esta corporación policiaca en Minnesota tras el asesinato del enfermero Alex Pretti, así como la destitución de la encargada del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Fue en este momento en que el agresor se abalanzó sobre ella e intentó rociarle una sustancia no identificada en el rostro.

El inquilino de la Casa Blanca arremetió este martes en un mitin en Iowa contra la comunidad migrante de Somalia, país de origen de la representante demócrata.

Durante el acto, el mandatario dijo que su gobierno sólo permitiría la entrada de migrantes que “puedan demostrar que aman a nuestro país”. “Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar”, comentó, provocando fuertes abucheos entre la multitud al mencionar su nombre.

“Ella viene de un país que es un desastre. Así que, probablemente, creo que ni siquiera puede considerarse un país”, espetó el republicano contra el país africano.

El pasado 18 de enero, Trump dijo que Ilhan Omar es parte de un fraude somalí en Minnesota por 19 mil millones de dólares y sugirió que la congresista debería estar en la cárcel, o incluso recibir un castigo peor y ser devuelta a su país.