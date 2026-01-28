La visión: el deslinde de lo atemporal

I

Nos quedamos sin libros de cabecera,

los autores no han faltado,

la lectura desapareció,

algunos textos sagrados perduran.

II

Esa luz no es una luciérnaga

es un tráiler

que desciende de la montaña

en el reojo de la curva.

La velocidad es el imperio,

las palabras la contenían

su encarnación trasmutó,

en las imágenes estalla:

ya es ruido, estruendo

que denuesta la Visión.

III

En el aprendizaje diario nos acompañamos;

la virtud de sostener el camino

bajo tormentas y en desiertos.

La paciencia,

sabiduría innata

que discierne el tiempo,

esculpe emociones, razones;

la pasión innegable por la vida,

su apuesta diaria

en los márgenes de la incertidumbre.

IV

La creatividad,

herencia del mismo universo

en su inalcanzable viaje donde habitamos

su fortuna y misterio.

Y ahí, en la niña de los ojos,

la luz de la verdad

cuando el alma palpita y se reconoce,

en las pulsadas de los corazones;

sin la pesada carga ya

de infortunios ajenos;

en el sutil y contundente asombro

de ser dos en uno y millones en el Ser;

así,

en la abstracción

que bautiza

nombrar

y pronunciar el nombre y la dicha

con los labios de la primera ola del amanecer,

en el laberinto de los oídos.

V

El antifaz azul de las nubes,

la fantasía del invierno,

la mueca del viento.

El respeto mutuo;

la libertad de todos

al asumir y agradecer

el umbral de infinito

en la vida cotidiana.

Rendija