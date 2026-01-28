Tomás Calvillo Unna
La visión: el deslinde de lo atemporal
28/01/2026 - 12:04 am
"La Nación requiere una fuerte sacudida cívica, que no esté atenida sólo a los procesos electorales".
I
Nos quedamos sin libros de cabecera,
los autores no han faltado,
la lectura desapareció,
algunos textos sagrados perduran.
II
Esa luz no es una luciérnaga
es un tráiler
que desciende de la montaña
en el reojo de la curva.
La velocidad es el imperio,
las palabras la contenían
su encarnación trasmutó,
en las imágenes estalla:
ya es ruido, estruendo
que denuesta la Visión.
III
En el aprendizaje diario nos acompañamos;
la virtud de sostener el camino
bajo tormentas y en desiertos.
La paciencia,
sabiduría innata
que discierne el tiempo,
esculpe emociones, razones;
la pasión innegable por la vida,
su apuesta diaria
en los márgenes de la incertidumbre.
IV
La creatividad,
herencia del mismo universo
en su inalcanzable viaje donde habitamos
su fortuna y misterio.
Y ahí, en la niña de los ojos,
la luz de la verdad
cuando el alma palpita y se reconoce,
en las pulsadas de los corazones;
sin la pesada carga ya
de infortunios ajenos;
en el sutil y contundente asombro
de ser dos en uno y millones en el Ser;
así,
en la abstracción
que bautiza
nombrar
y pronunciar el nombre y la dicha
con los labios de la primera ola del amanecer,
en el laberinto de los oídos.
V
El antifaz azul de las nubes,
la fantasía del invierno,
la mueca del viento.
El respeto mutuo;
la libertad de todos
al asumir y agradecer
el umbral de infinito
en la vida cotidiana.
Rendija
- Déspotas son aquellos que cierran sus ojos y calcinan el mundo con sus palabras. (Rumi)
- El círculo romano de la política y el profundo dolor de las fosas. La simbiosis del crimen: los gobiernos, la economía, ese triángulo de las Bermudas de la sociología del poder; por dónde y cómo superar esa condición estructural que propaga desánimo y pesimismo. La Nación requiere una fuerte sacudida cívica, que no esté atenida sólo a los procesos electorales. La imaginación, la conciencia y la generosidad pueden ser el trípode que nos permita despertar de la dolorosa pesadilla que pretende expandir su dominio.
MÁS EN Opinión
Mario Campa
El hundimiento del dólar
""Detrás de todo el ruido ensordecedor, el hundimiento del dólar delata una recomposición sustancial ..."
Melvin Cantarell Gamboa
El político y el filósofo
""A diferencia de la política, la filosofía tiene una dimensión práctica ligada al materialismo exist..."
Óscar de la Borbolla
Oda al silencio
""Hay dos contextos en los que para mí el silencio es particularmente elocuente: en la comunión del a..."