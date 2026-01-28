Senado recuerda a víctimas del Holocausto y condena estigmatización de los migrantes

La Cámara de Senadores destacó el ejemplo de Gilberto Bosques, quien logró liberar en la Segunda Guerra Mundial a miles de judíos, españoles, franceses, libaneses e italianos.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El Senado de la República conmemoró el martes el Día Internacional en Memoria por las Víctimas del Holocausto, cuyo aniversario fue justificación para señalar esta fecha no sólo como un recordatorio, sino como una memoria para evitar que el odio y la violencia se repitan, ante el genocidio de Israel en Palestina, así como otros conflictos internacionales y el trato de Estados Unidos a los migrantes.

Gilberto Bosques Tistler, nieto del excónsul General de México en Francia, Gilberto Bosques Saldívar, manifestó que el régimen nazi "no comenzó con la violencia ni la muerte extrema, sino con la exclusión, con un fanatismo que anhelaba superioridad étnica y tierra ajena, por eso la memoria no es sólo recuerdo, sino una advertencia permanente y una responsabilidad activa".

En este sentido, el familia del diplomático agregó que en la actualidad, cuando en distintas partes del mundo vemos "el surgimiento de discursos que deshumanizan al otro, la memoria se vuelve más urgente".

🔴 Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto y en Recuerdo de Don Gilberto Bosques Saldívar, del 27 de enero de 2026. https://t.co/RcEGXDreho — Senado de México (@senadomexicano) January 27, 2026

Gilberto Bosques Saldívar fue nombrado por el expresidente Lázaro Cárdenas como Cónsul General de México en Francia entre 1939 y 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de la República Española ante el franquismo, en cuyas circunstancias logró liberar del régimen fascista a miles de judíos, españoles, franceses, libaneses e italianos, además de emitir cerca de 40 mil visas a mujeres y hombres para migrar a México. Así, el diplomático tuvo que hacer frente al hostigamiento de las autoridades pro alemanas, del gobierno Franquista y del espionaje de la Gestapo, así como de los diplomáticos japoneses.

Senado destaca ejemplo de Gilberto Bosques

En el contexto de la ceremonia por el Día Internacional en Memoria por las Víctimas del Holocausto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que el ejemplo de Gilberto Bosques “nos recuerda que en los momentos más oscuros, es posible elegir la solidaridad, la valentía y sobre todo, el jugarse la vida propia para defender la de otros".

"Recordar a las víctimas del Holocausto implica reconocer hasta dónde puede llegar el odio cuando se normaliza la exclusión, cuando se niega la dignidad del otro, cuando una persona deja de ser vista como un ser humano y se convierte en un enemigo al que se le niega su humanidad", enfatizó la Senadora, además de señalar que “en nuestro tiempo ese odio reaparece cuando se desprecia al pobre o se estigmatiza a las personas migrantes”.

“Lamentablemente el holocausto permanece como una advertencia para muestro tiempo: nos habla de los riesgos del fanatismo, del racismo y de los prejuicios con motivos étnicos y religiosos, agregó.