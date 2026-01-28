La reparación del daño a víctimas de Tren Interoceánico inicia el 2 de febrero: Segob

Sugeyry Romina Gándara

28/01/2026 - 8:49 am

El Subsecretario de la Segob dijo que a partir del 2 de febrero se citará a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico para ver la reparación del daño.

Quienes sufrieron alguna afectación por el descarrilamiento serán atendidos por un grupo interinstitucional en sus comunidades, por lo que no tendrán que desplazarse a la Ciudad de México, ni tendrán que hacer trayectos largos.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó la mañana de este miércoles que a partir del próximo 2 de febrero se empezará a citar a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico para iniciar con el proceso de reparación del daño, para el cual "las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los Mecanismos de Solución de Controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía General de la República (FGR)".

“Los montos serán diferenciados para cada una de las víctimas, tomando en cuenta diversas circunstancias”, señaló durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Medina Padilla precisó que se citará a un total de 225 personas, que era el universo de pasajeros que viajaban el día del incidente. Asimismo, indicó que desde el primer momento las personas afectadas recibieron el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y que él mismo acudió al lugar del accidente y ha permanecido en la zona durante varias semanas.

“El procedimiento de reparación integral del daño parte de la Fiscalía General de la República. Es una de las salidas alternativas de justicia que tienen que aceptar las víctimas o los familiares de las víctimas”, explicó.

El Subsecretario también destacó que se implementó un esquema de atención integral inmediata, con prioridad en la salud de las personas, el acompañamiento sensible y la asesoría jurídica necesaria, así como la atención a las familias.

 

Por otra parte, añadió que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la FGR.

“Las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la FGR”, indicó.

Con respecto a las citas, dijo que comenzarán a realizarse de manera telefónica y la atención se brindará directamente en las comunidades de las víctimas.

“Eliminaremos trámites innecesarios, no habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera eficiente y muy rápida. La Presidenta nos ha instruido que la atención sea lo más rápido posible”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la atención se realizará en las localidades con la participación de la FGR, la CEAV y la Secretaría de Gobernación, que coordinará los trabajos. Explicó que, una vez que las familias decidan si aceptan la reparación, primero recibirán la parte correspondiente de la aseguradora y posteriormente, conforme a lo que determine la FGR, se entregarán los apoyos adicionales.

Arturo Medina agregó que las personas podrán decidir si aceptan integrarse a la mesa de trabajo y la propuesta de reparación integral que planteará la CEAV, así como la oferta de la aseguradora, como parte de la solución para cada víctima. Finalmente, indicó que se espera que en los días posteriores al lunes las víctimas acepten el proceso.

Vale señalr que ayer, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad el día de su descarrilamiento, ocurrido hace un mes en Oaxaca, accidente que dejó 14 personas muertas y 109 lesionadas, por lo que anunció que ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable.

En conferencia de prensa, la Fiscal detalló que el pasado 28 de diciembre el tren viajaba a una velocidad de 111 kilómetros por hora (km/h) en línea recta y de 65 km/h en la curva en la que ocurrió el siniestro, es decir, 41 kilómetros por encima de la velocidad permitida en rectas, y hasta 15 en curvas.

"La velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora, sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra", detalló Godoy y agregó que "el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva”.

Claudia Sheinbaum La Mañanera del Pueblo
Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

