"México siempre ha sido solidario": CSP confirma que sigue ayuda humanitaria a Cuba

La mandataria federal abordó de nueva cuenta el tema del envío de petróleo a la isla, ya que en los últimos días ha tomado gran relevancia. Hoy explicó cuáles son las vías que permiten llevar crudo a La Habana.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró la mañana de este martes que México no ha suspendido el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias.

"Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria. Y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas", afirmó desde Palacio Nacional.

La declaración de Sheinbaum Pardo se dio luego de que fuera cuestionada sobre una supuesta suspensión del envío de crudo a la isla y sobre las interpretaciones que surgieron ayer, esto después de que no descartara la suspensión de la venta de petróleo tras publicaciones de medios estadounidenses y señalara únicamente que se trataba de una decisión soberana.

En la conferencia matutina, la Presidenta fue interrogada sobre si suspender el envío de petróleo a Cuba sería una medida insensible y por qué hacerlo en un momento en el que la isla requiere más crudo debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Al respecto, señaló que su respuesta del día anterior fue malinterpretada.

Al respecto, explicó que existen dos formas en las que México envía crudo a Cuba. La primera es a través de contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) establece con alguna institución, y en los que la empresa productiva del Estado determina cuándo se envía o no el petróleo.

La segunda vía es mediante ayuda humanitaria, al igual que otros insumos que se envían bajo ese esquema, la cual —recalcó— no ha sido suspendida.