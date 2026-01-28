El último tramo de "El Insurgente" será inaugurado el 2 de febrero, anuncia Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

28/01/2026 - 11:22 am

El Tren Interurbano El Insurgente operará en febrero.

Con la apertura del tramo final, el Tren Interurbano México–Toluca ofrecerá recorridos de aproximadamente 40 minutos.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes 2 de febrero será inaugurado el tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano El Insurgente, con lo que el sistema operará de manera continua desde Zinacantepec, en el Estado de México, hasta la Ciudad de México (CdMx).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que aún se define si la inauguración se realizará durante la ‘mañanera’ o en un evento posterior. Con esta apertura, el proyecto entra en su etapa final tras más de una década de retrasos desde el inicio de su construcción.

A finales de noviembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Tren Interurbano México–Toluca había entrado en su fase final. De acuerdo con la dependencia, El Insurgente permitirá evitar la emisión de más de 27 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, además de mejorar la conectividad regional.

La apertura total del sistema permitirá una conexión directa entre el Valle de Toluca y el poniente de la capital del país, beneficiando a miles de personas que diariamente se trasladan por motivos laborales, escolares y personales.

Más trenes y menor tiempo de espera

Con la puesta en marcha del tramo hasta Observatorio, las autoridades federales prevén una mejora sustancial en la capacidad operativa del tren. El sistema contará con 16 trenes en circulación y dos más de reserva, con una frecuencia de paso aproximada de cada seis minutos.

El Tren Interurbano podrá alcanzar una velocidad máxima de hasta 160 kilómetros por hora, con un promedio de operación de 90 kilómetros por hora.

El recorrido total de 58 kilómetros se realizará en aproximadamente 40 minutos, lo que representa una reducción significativa frente a otros medios de transporte.

Costos y beneficios para los usuarios

El costo del recorrido completo de Zinacantepec a Observatorio será de 90 pesos, una tarifa inferior al precio del transporte por autobús, que supera los 112 pesos y puede implicar traslados de más de dos horas.

Además del ahorro económico, las autoridades destacaron que el Tren El Insurgente ofrece mayor certeza en los tiempos de traslado, así como una reducción de emisiones contaminantes y una opción de movilidad más eficiente para la zona metropolitana.

El recorrido del Tren Interurbano contempla estaciones clave tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, entre ellas Zinacantepec, Toluca, Santa Fe y la terminal Observatorio, donde se enlazará con otros sistemas de transporte público de la capital.

Las estaciones fueron diseñadas para facilitar la experiencia de las y los usuarios y cuentan con servicios básicos como sanitarios, áreas de espera y accesibilidad universal, incluyendo elevadores y rampas para personas con discapacidad.

