¿Cómo murió un 28 de enero Lamberto Quintero?

Omar López

28/01/2026 - 11:20 am

Lamberto Quintero

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

Trump: Ataques en tierra al narco podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Antes de Peso Pluma y de Natanael Cano, inclusive antes que los Tigres del Norte, Antonio Aguilar inmortalizó este fecha con la canción que se conoce como el primer narcocorrido de la historia.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Lamberto Quintero fue uno de los narcotraficantes más famosos de la década de los setenta en México. Su nombre surgió mucho antes de que el tráfico de drogas acaparara las portadas de los diarios y noticieros en el país. 

Tío del también narcotraficante Rafael Caro Quintero, el capo tomó relevancia cuando el reconocido compositor del género regional mexicano, Cornelio Reyna, escribió un corrido en su honor y que Antonio Aguilar llevó a la fama en 1987.

La popularidad de la canción, titulada simplemente Lamberto Quintero, ha sido tal que con el pasar de los años la cita “Un día 28 de enero, cómo me hiere esa fecha” cobra relevancia entre los aficionados del regional mexicano.

La canción es considerada el primer narcocorrido de la historia, un género que tomaría relevancia en la década de los años 90 de la mano de Chalino Sánchez y que evolucionó hasta la variante actual que conocemos como “corridos bélicos”. 

A diferencia de los temas que suelen narrarse en los narcocorridos actuales, el tema “Lamberto Quintero” no enaltece al narcotráfico, no narra una gran hazaña ni hace mención de los lujos que poseía, más bien habla desde la voz de un amigo que presenció el trágico final del personaje.

¿Cómo murió Lamberto Quintero?

Lamberto Quintero
El corrido narra una persecución entre grupos criminales. Foto: imagen ilustrativa SinEmbargo.

La letra del corrido y reportes de diarios de la época confirman que Lamberto Quintero murió el 28 de enero de 1967 por heridas de bala como resultado de la emboscada de un grupo armado de la familia Lafarga (los rivales de los Quintero) en la comunidad de El Salado, Sinaloa. 

“Ya cerquita del Salado rugieron dos R-15. Ahí dejaron a un muerto. Enemigo de Lamberto. Quisieran que fuera cuento; Pero señores, es cierto”, se menciona en el icónico corrido interpretado por Antonio Aguilar. 

A pesar de la gravedad de sus heridas, no murió instantáneamente en el lugar del ataque. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa María en Culiacán. Sin embargo, los esfuerzos médicos fueron en vano debido a la cantidad de disparos recibidos y a la pérdida de sangre, esto provocó su deceso poco después de su ingreso.

La muerte de Lamberto Quintero no fue el final del conflicto, sino  desató una de las olas de violencia más recordadas en la historia del estado de Sinaloa. 

Hoy en día, los restos del narcotraficante se encuentran en un mausoleo en los Jardines del Humaya, panteón popular por albergar las tumbas de otros personajes del mundo del hampa como Amado Carrillo, mejor conocido como el “Señor de los Cielos”, y Arturo Beltrán Leyva, alias "El Barbas".

¿Cuál es la narrativa de la canción dedicada a Lamberto Quintero?

Lamberto Quintero memes
La canción sigue siendo tema de conversación a más de 30 años de su lanzamiento. Foto: captura de pantalla/ X.

A diferencia de las letras contemporáneas de los narcocorridos que suelen enfocarse en el exceso y el lujo este tema estableció una narrativa de "honor", lealtad y tragedia que transformó a Quintero en una figura icónica de la música sinaloense.

Debido al éxito de la canción, en 1987 se filmó la película “Lamberto Quintero” protagonizada por Antonio Aguilar, Angélica Aragón y Marcela Rubiales, la cuál tuvo un éxito moderado en taquilla y volvió a popularizar el uso de el uso de las camionetas blancas, el sombrero y la vestimenta ranchera en el cine mexicano.

Hoy en día el 28 de enero es considerado una efeméride cultural en redes sociales, donde cada año miles de personas comparten memes, fotos y la canción como una forma de recordar la historia narrada en el primer narcocorrido.

Explora más en estos temas
Crimen organizado Viral
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

+ Sección

Galileo

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
2

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
4

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

5

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

El Alcalde de Milán, Italia, Giuseppe Sala, criticó la posible presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno que acoge la ciudad desde el 6 de febrero.
6

"No son bienvenidos": Alcalde de Milán rechaza posible presencia del ICE en los JJOO

Injusticia social
7

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
8

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

Precio del centenario de oro y onza de plata
9

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

10

El hundimiento del dólar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró la mañana de este martes que México no ha suspendido el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias.
11

La ayuda humanitaria a Cuba continúa, dice CSP. “México siempre ha sido solidario"

12

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
13

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
14

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
15

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Tren Interurbano El Insurgente operará en febrero.
1

El último tramo de "El Insurgente" será inaugurado el 2 de febrero, anuncia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró la mañana de este martes que México no ha suspendido el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias.
2

La ayuda humanitaria a Cuba continúa, dice CSP. “México siempre ha sido solidario"

Precio del centenario de oro y onza de plata
3

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

El Subsecretario de la Segob dijo que a partir del 2 de febrero se citará a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico para ver la reparación del daño.
4

La reparación del daño a víctimas de Tren Interoceánico inicia el 2 de febrero: Segob

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
5

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
6

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

El Senado conmemoró el Día Internacional en Memoria por las Víctimas del Holocausto.
7

Senado recuerda a víctimas del Holocausto y condena estigmatización de los migrantes

Lucero Ibarra Rojas reemplazó a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE.
8

Lucero Ibarra Rojas asume dirección del CIDE, tras la destitución de Romero Tellaeche

Marco Rubio amenazó a Venezuela con "usar la fuerza" de EU otra vez.
9

Rubio amenaza a Venezuela con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EU

El abogado del niño de cinco años y su padre argumentó que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito.
10

Juez bloquea deportación de niño de 5 años y su padre, detenidos por ICE en Minnesota

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
11

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada en una reunión con simpatizantes por un hombre tras intentar rociarla con una sustancia.
12

La congresista Ilhan Omar, a quien Trump detesta, es atacada con spray en Minneapolis