Amazon anuncia recorte de 16 mil empleos en el mundo; busca fortalecer organización

Europa Press

28/01/2026 - 5:04 pm

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon anunció que llevará a cabo una reducción de aproximadamente 16 mil efectivos de su plantilla.

La compañía decidió implementar este recorte de personal tras dar a conocer la intención de innovar sus procesos comerciales en un mundo que "cambia más rápido que nunca".

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS).- El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon anunció este miércoles que llevará a cabo una reducción de aproximadamente 16 mil efectivos de su plantilla, que ronda los 1.5 millones de personas en todo el mundo, ajuste que no afectará a España.

Según informaron fuentes de la multinacional de comercio electrónico a Europa Press, no está previsto ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el mercado español como consecuencia del anuncio realizado hoy por la compañía.

La nueva medida, comunicada por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, se suma al recorte de 14 mil puestos anunciado el pasado mes de octubre, enfocado entonces a la plantilla corporativa, los más de 300 mil trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina.

Hay que recordar que en la oleada de despidos de la multinacional llevada a cabo el año pasado, Amazon pactó un ajuste de plantilla con los sindicatos en España que afectó finalmente a 920 trabajadores en Barcelona (791) y Madrid (129), rebajando el impacto respecto a los mil 200 despidos previstos inicialmente.

"Como compartí en octubre, hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo niveles, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia. Si bien muchos equipos finalizaron sus cambios organizativos en octubre, otros no lo completaron hasta ahora", explicó Galetti.

"No es nuestro plan" anunciar recortes seguido: Amazon

En este sentido, si bien aseguró que "no es nuestro plan" anunciar recortes de personal cada pocos meses, la directiva subrayó que cada equipo seguirá evaluando la responsabilidad, la velocidad, y la capacidad de innovación para los clientes y realizará los ajustes necesarios. "Esto nunca ha sido más importante que hoy en un mundo que cambia más rápido que nunca", defendió.

De este modo, la compañía ofrecerá a la mayoría de los empleados en Estados Unidos un periodo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, señalando que el plazo variará a nivel internacional según los requisitos locales y nacionales, añadiendo que, para los empleados que no puedan encontrar un nuevo puesto en Amazon o que decidan no buscarlo, se les brindará apoyo para la transición, incluyendo indemnización por despido, servicios de recolocación, prestaciones de seguro médico (según corresponda) y más.

Asimismo, mientras que la multinacional implementa estos cambios, Galetti recordó que Amazon también seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas cruciales para su futuro.

Europa Press

Europa Press

