SSC-CdMx detiene a "El Elmo", presunto líder de "Los Elmos", en la Alcaldía Tláhuac

"Los Elmos" son delincuentes que disputan la zona oriente de la capital; se dedican al narcomenudeo, robo e invasión de predios y casas.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron en la Alcaldía Tláhuac a Jesús Antonio "N", alias "El Elmo", identificado como presunto líder del grupo delictivo "Los Elmos", que opera para el Cártel de Tláhuac.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sujeto fue aprehendido en posesión de 253 dosis de aparente mariguana a granel, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, un dispositivo telefónico y un vehículo de alta gama.

"Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre en posesión de 253 dosis de aparente mariguana a granel, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, un dispositivo telefónico y un vehículo de alta gama, en calles de @TlahuacAl, quien posiblemente forma parte de un grupo delictivo que opera en dicha demarcación", indicó este miércoles la dependencia en su cuenta oficial de X.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión de 253 dosis de aparente marihuana a granel, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, un dispositivo telefónico y un vehículo de alta… pic.twitter.com/CtoIF0QRxw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 28, 2026

Las autoridades capitalinas indicaron que "El Elmo" fue capturado en la esquina de la calle Mariano Escobedo, en el interior de un vehículo color gris, donde manipulaba un arma de fuego.

Asimismo, le decomisaron un bloque de vegetal verde y seco con las características de la mariguana de aproximadamente un kilogramo. "También le aseguraron 58 bolsas de plástico transparente con la misma sustancia, 195 bolsitas de plástico con una piedra color blanco con las características de la cocaína" , detalló la SSC en un comunicado.

"Los Elmos", al servicio del Cártel de Tláhuac

Jesús Antonio "N" es señalado como presunto líder de "Los Elmos", banda dedicada al narcomenudeo, robo e invasión de predios y casas en la misma demarcación donde fue detenido.

#Importante | Resultado de las estrategias para la desarticulación de células delictivas, en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Jesús Antonio "N", identificado como integrante de un grupo delictivo que opera en dicha demarcación. Fue detenido en la colonia… pic.twitter.com/IoT4uvN6Tb — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 28, 2026

Este grupo trabaja para el Cártel de Tláhuac que opera en esta Alcaldía, y tiene presencia en Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y los límites con el Estado de México (Edomex) en los municipios de Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca.

Esta organización fue fundada por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos", y mantiene una pugna por el control de la zona oriente de la capital. A pesar de las aprehensiones recientes, como la de "La Jefa", nuera de "El Ojos", el grupo continúa cometiendo delitos de alto impacto.