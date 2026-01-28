Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

Marcelo Ebrard sostuvo una reunión con Jamieson ​Greer, jefe de ‍la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), ‍para hablar de las relaciones comerciales entre ambos países.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- México y Estados Unidos (EU) acordaron este miércoles el arranque de las negociaciones del T-MEC, el tratado comercial que mantienen junto a Canadá, país que por el momento ha quedado pendiente en la ruta del diálogo, ya que ha tenido fuertes tensiones y diferencias con el Presidente Donald Trump.