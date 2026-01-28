Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados de MC, son atacados a balazos en Sinaloa

Los legisladores fueron heridos por impactos de bala por lo que fueron trasladados de urgencia a un hospital de la zona, sin que por el momento se conozca su estado de salud.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron atacados a balazos este miércoles en Culiacán, Sinaloa, en las cercanías del Congreso estatal, luego de que participaran en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Alberto Landeros Guicho.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados habrían disparado a ambos lado del vehículo en el que se trasladaban los legisladores. Ambos fueron heridos por impactos de bala y trasladados de urgencia a un hospital de esa capital.

Tras los hechos el Gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, se pronunció e instó a las autoridades a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

"He sido informado de la agresión perpetrada en contra del Diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables", indicó el funcionario en su cuenta oficial de X.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para asegurar el área y llevar a cabo las investigaciones correspondientes, además del levantamiento de indicios que permitan esclarecer el móvil de la agresión.