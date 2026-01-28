FGR detiene a despachador por descarrilamiento del Interoceánico; suman 2 capturas

Ayer, las autoridades dieron a conocer que el ferrocarril viajaba a exceso de velocidad el día de su descarrilamiento.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo ayer a Ricardo "N", quien se desempeñaba como despachador del Tren Interoceánico, cuyo accidente el 28 de diciembre dejó un saldo de 14 personas muertas y 109 heridas. Se trata de la segunda persona aprehendida por el incidente.

La FGR indicó que el detenido no tenía vigente su permiso ferroviario al momento del accidente. A Ricardo "N" se le imputa por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Ayer, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que el Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad el día de su descarrilamiento, ocurrido hace un mes en Oaxaca, accidente que dejó 14 personas muertas y 109 lesionadas, por lo que anunció que se ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable.

En un mensaje a medios, la Fiscal aseguró que el pasado 28 de diciembre el tren viajaba a una velocidad de 111 kilómetros por hora (km/h) en línea recta y de 65 km/h en la curva en la que se registró el siniestro, es decir, 41 kilómetros por encima de la velocidad permitida en rectas y hasta 15 adicionales en curvas.