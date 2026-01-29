Morena, PT y el Verde refrendan alianza para afianzar la 4T rumbo a la elección 2027

El líder petista, Alberto Anaya, aseveró que se equivocan quienes pensaron que la alianza entre los tres partido se podría desmoronar.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Las dirigencias nacionales de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ratificaron su alianza política rumbo a las elecciones del 2027, con el objetivo de consolidar la Cuarta Transformación y respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
"Refrendamos la unidad política de la alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México", afirmaron en un pronunciamiento conjunto.
Junto a las dirigencias nacionales del @PTnacionalMX y el @partidoverdemex firmamos la declaración de unidad rumbo al 2027. Hoy más que nunca, en nuestro Movimiento estamos convencidos de la necesidad de anteponer el interés de la Patria por encima de las aspiraciones… pic.twitter.com/noWub262AD
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 29, 2026