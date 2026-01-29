Morena, PT y el Verde refrendan alianza para afianzar la 4T rumbo a la elección 2027

El líder petista, Alberto Anaya, aseveró que se equivocan quienes pensaron que la alianza entre los tres partido se podría desmoronar.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Las dirigencias nacionales de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ratificaron su alianza política rumbo a las elecciones del 2027, con el objetivo de consolidar la Cuarta Transformación y respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Refrendamos la unidad política de la alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México", afirmaron en un pronunciamiento conjunto.