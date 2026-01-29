La Cofepris retira fórmulas infantiles Alula del mercado por contaminación con toxina

La institución indicó que los vendedores de los productos marcados deberán suspender su comercialización, retirar del piso de venta y notificar a la autoridad.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó retirar del mercado fórmulas para lactantes y alimentos para niños de corta edad de la marca ALULA luego de la detección de cereulida en uno de sus ingredientes, toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus.

Los productos retirados son propiedad de la empresa SANULAC NUTRICIÓN MÉXICO, S. de R.L. de C.V. Esta compañía mexicana habría importado de Francia las marcas ALULA® GOLD 1, 2 y 3 PREMIUM, ALULA® GOLD COMFORT KID PREMIUM y ALULA® GOLD COMFORT PREMIUM.

En un comunicado el organismo federal detalló las presentaciones y números de lotes las fórmulas para lactantes y alimentos para niños de corta edad que deberán ser retiradas del mercado. Estas son:

ALULA® GOLD 1, 2 y 3 PREMIUM en sus presentaciones de 200, 400 y 900 gramos (g) con fecha de caducidad entre el 20 de noviembre de 2026 y el 7 de marzo de 2027.

ALULA® GOLD COMFORT KID PREMIUM en su presentación de 800 g con fecha de caducidad del 18 de marzo de 2027.

ALULA® GOLD COMFORT PREMIUM en sus presentaciones de 200, 400 y 900 g con fecha de caducidad entre el 19 de noviembre de 2026 y el 18 de marzo de 2027.

Cofepris exhorta a evitar estos productos

La Comisión pidió a la población seguir las siguientes recomendaciones:

No adquirir ni consumir los productos ALULA® GOLD 1, 2 y 3 PREMIUM, ALULA® GOLD COMFORT KID PREMIUM y ALULA® GOLD COMFORT PREMIUM, con los números de lotes y fecha de caducidad descritos en la tabla.

En caso de haber adquirido los productos con los números de lotes y fechas de caducidad señalados, suspender su uso, consultar con un profesional de la salud.

Se reitera que el retiro se limita exclusivamente a los productos Alula Gold Premium 1, 2 y 3, Alula Gold Comfort Kid Premium y Alula Gold Comfort Premium, con los números de lotes y fechas de caducidad indicados anteriormente.

La dependencia también indicó que los distribuidores, tiendas de autoservicio y farmacias que tuvieran en su respectiva estantería los productos aludidos con los números de lotes, fecha de caducidad y presentaciones descritos anteriormente, deberán suspender su comercialización, retirar del piso de venta y notificar a esta autoridad sanitaria al correo: [email protected].

¿Qué es la cereulida y por qué representa un riesgo?

La cereulida es una toxina resistente al calor. Esto quiere decir que no se elimina al hervir fórmula con agua o al momento de preparar el biberón. Su ingesta puede causar vómitos súbitos, diarrea, náuseas y malestar abdominal entre una y seis horas después del consumo.

Aunque los análisis iniciales del ingrediente sospechoso, el omega 6 ARA, arrojaron resultados negativos, pruebas posteriores realizadas por la Cofepris confirmaron la presencia de esta toxina, lo que propició la activación inmediata de los protocolos de seguridad.