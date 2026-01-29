VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.

En las imágenes se observa al exmandatario con gesto de sorpresa, moviendo la cabeza en señal de desaprobación.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue abucheado este miércoles por estudiantes de la Escuela de Asuntos Intencionales de París (ScincePo) durante una conferencia en Francia, un episodio que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

El exmandatario participaba en un evento organizado por Sciences Po en París. Al momento de su presentación, un grupo de asistentes comenzó a gritar, interrumpiendo el acto protocolario.

“¡Asesino, asesino, lárgate!”, exclamaron los estudiantes.

En las imágenes se observa a Calderón con gesto de sorpresa, moviendo la cabeza en señal de desaprobación mientras continuaban los reclamos, y en un momento incluso se ríe.

La Cumbre de Jóvenes y Líderes se describe un su página de Internet como "una plataforma primordial para el debate público en asuntos internacionales" e indica que para su 11a edición, la Cumbre se centra en el tema "Se busca: un Secretario General de la ONU para un mundo fracturado".

El político mexicano, quien actualmente vive en España, regularmente es invitado para participar en foros académicos de derecha. Hasta el momento, no se ha informado si el evento se desarrolló con normalidad tras la protesta ni si hubo posicionamientos oficiales por parte de la institución organizadora.

Durante su administración (2006-2012), Calderón implementó la llamada "guerra contra el narcotráfico" que implicó el despliegue masivo de fuerzas federales en distintas regiones del país, provocando el repunte de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y otros delitos en México.

A ello se suma que, en el año 2024, el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años y ocho meses de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y cumple su condena en ese país.

