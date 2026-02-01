Semanario Vegano México, la guía gratuita para comenzar a comer basado en plantas

¿Alguna vez intentaste dejar de comer animales o reducir tu consumo de productos de origen animal y no lograste sostener el cambio? Tal vez comenzaste con mucha motivación, pero con el paso de los días, llegaron las dudas, los antojos, la presión social o incluso la incertidumbre de no saber por dónde seguir. Esa experiencia es más común de lo que parece, y no significa que hayas fallado. Si te identificas con esto, debes saber que ¡siempre puedes volver a intentarlo!

El camino hacia la alimentación basada en plantas no tiene que ser perfecta y definitivamente transitarlo en solitario lo puede volver más retador. Es por eso que en Vegan Outreach hemos creado un programa gratuito en línea llamado Semanario Vegano, cuyo propósito es acompañarte en este nuevo camino, brindándote información nutricional confiable, elaborada por un nutriólogo certificado, así como herramientas prácticas, recetas deliciosas de platillos que ya disfrutas en su versión vegana y apoyo continuo, para que avances paso a paso y a tu propio ritmo.

En 2025, más de 150 mil personas se sumaron a nuestro programa Semanario Vegano, alcanzando un total de 1.7 millones de participantes desde su lanzamiento. El 23 de diciembre del 2025 fue el lanzamiento de la versión 2.0 del programa para México, una actualización mejorada, con más recursos, contenidos renovados y herramientas pensadas para acompañar mejor a quienes inician este camino. Estamos trabajando arduamente para lanzar todas las versiones actualizadas del programa en los más de 15 países donde actualmente está disponible.

El Semanario Vegano consiste de dos partes:

Un correo electrónico cada pocos días . Hablamos de recetas, compras, restaurantes, la comunicación con amistades y familiares, información de nutrición, etc.

. Hablamos de recetas, compras, restaurantes, la comunicación con amistades y familiares, información de nutrición, etc. Un grupo opcional en Facebook del Semanario Vegano, exclusivo para México. Contar con un grupo de apoyo facilita la adopción de nuevos hábitos, ya que brinda acompañamiento, motivación y un espacio seguro para resolver dudas, compartir recetas, consejos y experiencias. Sentirse parte de una comunidad nos ayuda a mantener la constancia, superar obstáculos y avanzar con mayor confianza a lo largo del proceso, sea cual sea nuestra meta.

Independientemente de la razón que te impulse o te motive, del ritmo que decidas seguir o del objetivo que tengas en mente, participar en este programa significa generar un impacto positivo: ayudar a los animales, cuidar el planeta y mejorar tu salud. Aunque los cambios parezcan pequeños, cada uno representa un avance. Esto no se trata de restricciones o de perfección, se trata de hacer lo que esté en nuestras manos, en nuestras posibilidades y de tomar decisiones mejor informadas.

¡Esperamos te animes a ser parte de esta comunidad!