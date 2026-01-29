La Presidenta prepara plan integral con la industria automotriz en el marco del T-MEC

México y Estados Unidos acordaron este miércoles el arranque de las negociaciones del acuerdo en el que también participa Canadá.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió este miércoles con líderes del sector automotriz del país, en el marco del inicio formal de la revisión del tratado comercial T-MEC con Estados Unidos (EU).

"En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5 por ciento al producto interno bruto", escribió la mandataria en X, antes Twitter.

La Jefa del Ejecutivo federal añadió que a la reunión asistió una comisión intersecretarial, la cual busca avanzar hacia un plan integral de la mano del sector.

pic.twitter.com/5hldxSjBIL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

En la fotografía compartida por la mandataria se puede apreciar que en el diálogo participaron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador; de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Esteva; de Trabajo, Marath Bolaños; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; y de Energía, Luz Elena González.

México y Estados Unidos acuerdan revisión de T-MEC

México y Estados Unidos acordaron este miércoles el arranque de las negociaciones del T-MEC. "El Embajador Greer se reunió hoy con el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, para conversar sobre las relaciones comerciales bilaterales y la próxima revisión conjunta del T-MEC", informó la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Canadá, país parte del acuerdo comercial, por el momento está pendiente de sumarse, ya que ha tenido fuertes tensiones y diferencias con el Presidente Donald Trump, las cuales se elevaron después del reciente acercamiento de Mark Carney, Primer Ministro canadiense, con China en busca de socios más confiables.

A través de un breve comunicado, señaló que "ambas partes reconocieron avances sustanciales en los últimos meses" y que se comprometieron a "continuar la colaboración intensiva para abordar las barreras no arancelarias".

"Además, acordaron iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera revisión conjunta del T-MEC, incluyendo reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos, una mayor armonización de las políticas comerciales externas para defender a los trabajadores y productores en Estados Unidos y México, y combatir el dumping implacable de productos manufacturados en nuestra región", anunció la USTR.