La SSP de Guanajuato detiene a tres por la masacre de 11 personas en Salamanca

Redacción/SinEmbargo

28/01/2026 - 10:43 pm

Detenidos tres presuntos responsables por la matanza de 11 personas en Salamanca

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Autoridades atribuyen el asesinato de 11 en Salamanca al Cártel Santa Rosa de Lima

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Los estallidos de Guanajuato, Tabasco y Sinaloa exhiben cómo se detona la violencia

La dependencia estatal subrayó que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata tras la masacre, sino a la judicialización de los responsables.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Paz (SSP) de Guanajuato informó este miércoles la detención de tres presuntos responsables por la masacre de 11 personas en una cancha de fútbol el pasado domingo en Salamanca.

"Como parte del seguimiento puntual para llevar ante la justicia a las personas responsables de la agresión ocurrida en Salamanca el domingo 25 de enero, la Secretaría de Seguridad y Paz informa que ya se cuenta con al menos tres personas detenidas, resultado de diversos operativos coordinados y focalizados", indicó la instancia estatal.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución remarcó que dichas detenciones derivan tanto de acciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), como de operativos realizados por la propia Secretaría de Seguridad y Paz, "en el marco de las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito".

"Agresiones no quedan sin respuesta": Secretaría de Seguridad y Paz

"Los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan, es decir, una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso", sostuvo la Secretaría.

La dependencia estatal subrayó que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata tras la masacre, sino que está orientada a la identificación, localización, detención y judicialización de los responsables, con el objetivo de que estos hechos no queden impunes.

Este avance, aseguró, confirma "que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación", la cual dijo que está coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales.

"La Secretaría de Seguridad y Paz reitera su compromiso con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad guanajuatense, de continuar trabajando con firmeza, inteligencia y apego a la ley, hasta que todos los responsables enfrenten a la justicia", finalizó.

Explora más en estos temas
Fiscalia de Guanajuato México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

+ Sección

Galileo

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
2

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Placa Mundial México 2026
3

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
5

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
6

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
7

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

El asesinato de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, a manos del ICE en Minneapolis ha causado un sismo que mueve al Presidente Donald Trump.
8

Washington se sacude. El asesinato de Alex Pretti causa un sismo que mueve a Trump

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
9

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

Julio César Cárdenas Ortega
10

Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego

11

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

El Gobernador de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo, rechazó la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum al considerar que fue presentada sin diálogo previo.
12

Gallardo rechaza Reforma Electoral de Sheinbaum: no se socializó, debe haber encuesta

Oro y plata: ¿cómo invertir?
13

El oro y la plata se disparan en un mundo convulso: ¿cómo invertir en estos metales?

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
14

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
15

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Detenidos tres presuntos responsables por la matanza de 11 personas en Salamanca
1

La SSP de Guanajuato detiene a tres por la masacre de 11 personas en Salamanca

SCJN
2

#PODEROSOS ¬ La Suprema Corte gastó 800 millones de pesos en 15 días: Muna Dora

Sheinbaum se reúne con líderes de automotrices.
3

La Presidenta prepara plan integral con la industria automotriz en el marco del T-MEC

Oro y plata: ¿cómo invertir?
4

El oro y la plata se disparan en un mundo convulso: ¿cómo invertir en estos metales?

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
5

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Morena refrenda alianza con PT y PVEM
6

Morena, PT y el Verde refrendan alianza para afianzar la 4T rumbo a la elección 2027

Julio César Cárdenas Ortega
7

Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron en Tláhuac a "El Elmo", señalado como presunto líder del grupo delictivo "Los Elmos", que opera para el Cártel de Tláhuac.
8

SSC-CdMx detiene a "El Elmo", presunto líder de "Los Elmos", en la Alcaldía Tláhuac

Suspenden a dos agentes de la Patrulla Fronteriza tras tiroteo fatal en Minnesota.
9

El Departamento de Seguridad de EU suspende a agentes que dispararon a Alex Pretti

El Gobernador de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo, rechazó la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum al considerar que fue presentada sin diálogo previo.
10

Gallardo rechaza Reforma Electoral de Sheinbaum: no se socializó, debe haber encuesta

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU), encabezada por Jerome Powell, anunció que mantiene las tasas de interés en el rango del 3.5 al 3.75 por ciento.
11

La Reserva Federal de EU mantiene las tasas de interés: siguen entre el 3.5% y 3.75%

Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron atacados a balazos este miércoles en Culiacán, Sinaloa.
12

Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados de MC, son atacados a balazos en Sinaloa