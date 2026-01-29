La SSP de Guanajuato detiene a tres por la masacre de 11 personas en Salamanca

La dependencia estatal subrayó que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata tras la masacre, sino a la judicialización de los responsables.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Paz (SSP) de Guanajuato informó este miércoles la detención de tres presuntos responsables por la masacre de 11 personas en una cancha de fútbol el pasado domingo en Salamanca.

"Como parte del seguimiento puntual para llevar ante la justicia a las personas responsables de la agresión ocurrida en Salamanca el domingo 25 de enero, la Secretaría de Seguridad y Paz informa que ya se cuenta con al menos tres personas detenidas, resultado de diversos operativos coordinados y focalizados", indicó la instancia estatal.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución remarcó que dichas detenciones derivan tanto de acciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), como de operativos realizados por la propia Secretaría de Seguridad y Paz, "en el marco de las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito".

"Agresiones no quedan sin respuesta": Secretaría de Seguridad y Paz

"Los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan, es decir, una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso", sostuvo la Secretaría.

La dependencia estatal subrayó que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata tras la masacre, sino que está orientada a la identificación, localización, detención y judicialización de los responsables, con el objetivo de que estos hechos no queden impunes.

Este avance, aseguró, confirma "que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación", la cual dijo que está coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales.