Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

Redacción/SinEmbargo

28/01/2026 - 11:11 pm

Agentes del FBI esposaron a Wedding, quien fue trasladado a California y se declaró inocente: WSJ

The Wall Street Journal dice que la participación del Buró Federal de Investigaciones en el operativo se pretendía mantener en secreto, según declaró un funcionario estadounidense.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– The Wall Street Journal dice hoy que Ryan Wedding, acusado de ser parte del Cártel de Sinaloa, fue esposado en suelo mexicano por una unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Según el diario, las fuerzas de seguridad mexicanas estaban acercándose al canadiense de 44 años. “Protegido durante mucho tiempo por el Cártel de Sinaloa de México, Wedding de repente se quedó sin opciones. Para cuando las fuerzas de seguridad lo atraparon en México la semana pasada, según informaron los funcionarios, miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI también estaban involucrados. Semanas antes, la unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con entrenamiento de combate participó en la captura del autócrata venezolano Nicolás Maduro en su recinto fortificado de Caracas”, cita el diario.

Las autoridades se pusieron en contacto con Wedding “y, tras una intensa negociación, le recordaron que sus cómplices habían sido capturados y que millones de dólares de sus bienes habían sido confiscados, según informaron algunos funcionarios. Finalmente, según su abogado, Anthony Colombo, agentes del FBI esposaron a Wedding, quien fue trasladado a California y se declaró inocente ante un tribunal federal de 17 cargos por delitos graves, incluido asesinato”.

FBI pretendía mantener en secreto el operativo: WSJ

The Wall Street Journal dice que “la participación del FBI en el operativo del 22 de enero se pretendía mantener en secreto, según declaró un funcionario estadounidense. Las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en su territorio y la participación en detenciones o redadas. El partido gobernante nacionalista mexicano es particularmente sensible a la injerencia extranjera”.

“Pero el viernes, el director del FBI, Kash Patel, lanzó una bomba sobre X. ‘Nuestros equipos de respuesta a emergencias del FBI ejecutaron con precisión, disciplina y total profesionalismo junto con nuestros socios mexicanos para traer a Ryan James Wedding de regreso para enfrentar la justicia’, dijo, usando las iniciales de su escuadrón de élite”, cita el diario.

El texto recuerda que la Presidenta Claudia Sheinbaum intentó calmar una situación potencialmente explosiva en su conferencia de prensa matutina del martes. “Cuestionó la descripción de los hechos por Patel, señalando que no hubo participación estadounidense en la operación y que los agentes estadounidenses en México tienen claras limitaciones legales”.

“No voy a entrar en un debate con el director del FBI, ni quiero que haya un conflicto”, declaró Sheinbaum. “Lo que las autoridades estadounidenses les dijeron a las autoridades mexicanas es que fue una entrega voluntaria”.

También hizo referencia a una imagen en Instagram de Wedding supuestamente parado afuera del edificio de la Embajada de Estados Unidos fuera de servicio, publicada el viernes con un título que decía que se estaba entregando. En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre si las imágenes fueron generadas por IA, dijo que no había ninguna indicación por parte de las empresas de redes sociales de que la foto fuera falsa, señala el diario.

