¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Cuando Javier Milei tomó protesta como Presidente de la República Argentina se definió a sí mismo como el primer liberal libertario que llegaba a esa posición en la historia de América Latina y del Mundo. En un juego retórico reiterativo, parecía que el desharrapado estridente quería ponderar dos veces un concepto que es en sí mismo sagrado: la libertad. No bastaba con ser liberal, había que añadir, anafóricamente, la etiqueta “libertaria” al liberalismo para que sonara aún más atractivo; aún más destructor de cadenas esclavizantes.

Hoy, a dos años del gobierno “liberal libertario” en la nación sudamericana, y con la emergencia de personajes en México que, de algún modo, se identifican con este presunto libertarianismo, como el señor Ricardo Salinas Pliego, es útil repensar qué entiende esta horda de gente por el concepto de “libertad”.

En política las palabras y los discursos importan mucho, pero siempre importa más que ambos se vean correspondidos con actos. Es en ese contraste donde se observa si realmente hay un compromiso detrás de lo que se dice, o es sólo demagogia vacía sin asidero en los hechos, o, peor, un disfraz que el emisor busca usar para ocultar sus verdaderas intenciones.

Es ese segundo caso el del acomplejado Presidente argentino. Un personaje que para poder ganar las elecciones se hizo pasar por un marginal de la política que, desde fuera del sistema, quería transformarlo, mientras que a ras de suelo forjó alianzas con viejos personajes de la casta política y empresarial argentina -como Eduardo Eurnekián o amplias capas del partido de Mauricio Macri-, y, lo que es más revelador, se hermanó con resabios grotescos de la última dictadura militar argentina.

Así, Milei no sólo tomó como compañeros de ruta a los bagazos indignos del fascismo antiliberal argentino, sino que los elevó a cargos notables. Así, la actual Vicepresidenta de la Argentina es Victoria Villarruel, una mujer cuya fama pública nació como defensora de los militares que perpetraron los crímenes de lesa humanidad en la dictadura de 1976 a 1983.

Eso es grave en sí mismo, y empeora por el hecho de que desde el gobierno de Milei se han preconizado dos mentiras grotescas: la de que la violencia de la dictadura fue una reacción indeseable pero necesaria contra la violencia subversiva (cuando en realidad los grupos guerrilleros eran marginales y la represión contra ellos y otras formas de izquierda precedía a 1976); y la de negar que la cauda de crímenes dictatoriales llegue a los treinta mil muertos, cifra consensuada por organismos e investigaciones serios desde hace décadas.

Las consecuencias de esas bajezas saltan a la luz: el gobierno de Milei ha oficializado un discurso antiliberal que niega crímenes del pasado y rompe con el consenso mínimo democrático del “nunca más” de 1983. Y, en los hechos, es un gobierno que ha reactivado el sadismo represor incluso contra ancianos que luchan por su derecho a la jubilación.

En el rubro económico, los adeudos de Milei no sólo son graves y embargan la capacidad de tomar decisiones soberanas de la Argentina, sino que son abiertamente actos de prepotencia que rompen las reglas básicas de la democracia electoral.

En los hechos, esto ha significado que el gobierno de un tipo que se hacía llamar “el Mozart de la economía”, merme la libertad de los ciudadanos al acrecentar en casi un siete por ciento la deuda pública, reducir el gasto en programas sociales y estado de bienestar (eso que el liberalismo clásico veía como necesario para realmente construir una sociedad donde se gozara de plena libertad política); y, vilmente, se deje pisotear por un fascistoide como Trump (que en el fondo parece despreciar a mexicanos y argentinos por igual), quien condicionó, en un hecho inédito, la entrega de un préstamo a que el partido de Milei ganara elecciones intermedias.

Con un discurso negador de la pluralidad y de los mínimos estándares de civilidad, como el de “zurdos de mierda”, y rodeado de personajes monstruosos que representan sin más al fascismo posmoderno (como Agustín Laje y otros ciberporros y troles de internet); el gobierno de Milei es una negación constante de libertades básicas -identitarias y económicas- que, además, reivindica, de manera consciente o no, a lo peor del pasado reciente argentino: la dictadura que negó la libertad de existir a miles de personas, a las que exterminaron sin tener siquiera claro el delito que les imputaba.

Con esas taras a cuestas, el discurso de Milei sobre ser “liberal libertario” es más bien una jerigonza de doble negación de que lo que sí es en realidad: un gobierno que ha hecho del complejo personal y del desprecio a muchos sectores legítimos una política oficial.

En México, a diferencia de la nación argentina, se vive un momento muy distinto porque, luego de décadas de brega, parece resaltar cierto consenso solidario sobre, por ejemplo, el papel que debe jugar el Estado en la vida pública y cómo se espera de éste que construya bases mínimas para el bienestar. No se trata sólo de un triunfo en las urnas de esa visión en 2018 y en 2024, sino que parece ser ya una verdad instalada en el sentido común mexicano.

Pero eso no obsta para que emerjan personajes que quieren forjar su identidad política de una forma rupestre y vil, al posicionarse en contra de ese mínimo consenso. En un momento de crisis de los partidos políticos de derechas mexicanos, sobresale en ese sentido un personaje como Ricardo Salinas Pliego.

¿Qué representa políticamente este personaje? Más que atributos, este hombre se ha empeñado en exponer más bien taras retorcidas. Hijo de un empresario evasor -Hugo Salinas- y financiador de movimientos abiertamente fascistas -como el MURO en los años sesenta del siglo pasado-, Salinas Pliego debe su presencia en la vida pública a un acto fortuito -el ser heredero de un hombre rico-, y a un acto de tráfico de influencias, al hacerse de un canal de televisión gracias a sus componendas con el salinismo en los años noventa.

De ahí, sus tres rasgos distintivos en la política son la corrupción (donde sobresale como el más notorio caso de obstinación en la evasión fiscal en décadas); la violencia (como lo mostró con su grupo armado con que se adueñó a la mala de un canal público) y la mentira (como exhibe sistemáticamente su televisora, berrenda de chismarrajos viles o de noticiarios que instan al terror con el chupacabras, bajezas anticientíficas durante la pandemia o mediante un anticomunismo trasnochado).

Todo ello, coronado por un vocabulario digno de pared de baño público o de adolescente con problemas (como llamar a funcionarias mexicanas “marrana” o “putonas del bienestar”); y en alianza con letrinas fascistas dirigidas por abiertos sociópatas que gozan del dolor de inocentes, como ese asco llamado La derecha diario, pocilga de calumnias que, con actos celebratorios del asesinato de la ciudadana estadunidense Renée Good, haría sonrojar a Goebbels.

Salinas Pliego ha copiado el estilo mileísta al querer forjar su identidad política tardía contra los “zurdos de mierda”. Y se ha exhibido no sólo como un deudor irresponsable y un puberto tardío ante quien cualquiera con un mínimo de decencia política sólo podría sentir dos sensaciones: alerta o náusea.

Pero hay pese a eso algo que agradecerle a ambos personajes, tanto al cincuentón virginal que gobierna la argentina como a la coprolalia viviente que es Salinas Pliego. Y eso es que han clarificado qué significa “la libertad” para los libertarios: no significa estar libre de cadenas y exigir que se rompan las cadenas de otros. Significa, sin más, estar libre de escrúpulos, y sentir un malsano orgullo por ello.