Starmer llama a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China.

Redacción/SinEmbargo

29/01/2026 - 1:33 am

Recientemente, el Primer Ministro británico declaró que no cederá ante las aspiraciones de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia ni ante sus aranceles económicos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reunió este jueves en Pekín con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, con quien destacó la necesidad de estrechar relaciones entre ambos países para hacer frente a las turbulencias geopolíticas mundiales.

"Es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo", le dijo el Primer Ministro británico a Xi Jinping.

El viaje de Starmer a China representa la primera visita a este país de un Primer Ministro británico desde 2018. En ese marco, Xi habló de la necesidad de estrechar los lazos con una "visión a largo plazo", en el contexto de lo que calificó como una situación internacional "compleja".

"China y Reino Unido deben reforzar el diálogo y la cooperación, ya sea para mantener la paz y la estabilidad mundiales o para promover las economías y los medios de vida de ambos países", declaró el Presidente chino.

"No cederé" ante Trump: Starmer

La reunión entre Keir Starmer y Xi Jinping se da luego de que el pasado 20 de enero las autoridades británicas aprobaron la construcción de una "megaembajada" china cerca de la emblemática Torre de Londres. Un día después, el Primer Ministro del Reino Unido declaró que no cederá ante las aspiraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia ni ante sus aranceles económicos que fueron cancelados.

"He dejado clara mi postura sobre nuestros principios y valores. El primero de ellos es que el futuro de Groenlandia es solo del pueblo de Groenlandia y del Reino de Dinamarca. El segundo es que las amenazas de aranceles para presionar a los aliados son totalmente erróneas", dijo en el Parlamento.

"No cederé. Gran Bretaña no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles", declaró Starmer.

Por su parte, Trump acusó a Reino Unido de cometer "un acto de gran estupidez" por su intención de devolver a Mauricio la isla Diego García, en cuyo territorio se ubica una base militar clave de Estados Unidos. En este sentido, dijo que cesión de dicha superficie en el océano Índico se haría "sin ninguna razón", además de advertir que China y Rusia ya habrían tomado nota de lo que consideró como "un acto de debilidad total" por parte de Londres.

