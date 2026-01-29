Gobierno de México rechaza acusaciones de injerencia en EU por medio de red consular

Redacción/SinEmbargo

29/01/2026 - 5:02 am

La SRE del Gobierno de México enfatizó su principio de no intervención frente a EU.

Apenas el miércoles, Trump promovió en sus redes un libro que acusa a la administración de Claudia Sheinbaum de organizar un "golpe de Estado invisible" contra Estados Unidos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México rechazó categóricamente el miércoles que su red consular en Estados Unidos (EU) haya buscado influir en los procesos políticos internos de dicho país, luego de que el Presidente Donald Trump promovió en sus redes sociales un nuevo libro que advierte sobre un supuesto “golpe de Estado invisible” contra EU.

Por medio de un comunicado, la cancillería manifestó que lo difundido en algunos medios de comunicación son falsedades infundadas, ya que el trabajo de la red consular de México en Estados Unidos se fundamenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y en el respeto, compromiso y reciprocidad establecidos por la Convención Consular de 1943 entre México y Estados Unidos.

"Las actividades y programas de los consulados de México se llevan a cabo en estrecha coordinación con las autoridades locales, estatales y federales, siempre con pleno respeto a las leyes de Estados Unidos y al principio de no intervención en los asuntos internos. Por lo tanto, cualquier afirmación en contrario carece de fundamento y veracidad", escribió la SRE, además de traer a cuenta la política exterior de la Presidenta Claudia Sheinbaum, basada en el principio de no intervención y el pleno respeto a la soberanía, las instituciones y los procesos legales de cada país.

"Las actividades y programas de los consulados de México se llevan a cabo en estrecha coordinación con las autoridades locales, estatales y federales, siempre con pleno respeto a las leyes de Estados Unidos y al principio de no intervención en los asuntos internos. Por lo tanto, cualquier afirmación en contrario carece de fundamento y veracidad", agregó la cancillería, y reafirmó que, según los principios del Gobierno de México, "las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, directa o indirectamente, en manifestaciones, protestas ni ningún tipo de movilización política dentro de Estados Unidos".

Libro que advierte sobre "golpe de Estado” contra EU

Apenas el miércoles, Donald Trump promovió en sus redes sociales el libro The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon, de Peter Schweizer, cuya publicación acusa al Gobierno de México de organizar un "golpe de Estado invisible" contra EU al “usar como arma política la migración masiva para influir en elecciones y minar la seguridad nacional”.

“México tiene 53 consulados en Estados Unidos, Reino Unido y China tienen 6 y 7, respectivamente. Como argumento en el libro, los funcionarios consulares están ocupados apoyando actividades políticas (en EU), intentando afectar las elecciones presidenciales”, declaró Schweizer en el programa de entrevistas Takeout de CBS News con Major Garrett. “Creo que es inapropiado que el gobierno mexicano y sus diplomáticos estén involucrados en este tipo de actividad política dentro de Estados Unidos”.

En el libro, el autor señala que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó ciudades estadunidenses en febrero de 2017 para convocar a migrantes mexicanos a oponerse a las políticas antimigrantes promovidas por Trump, mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum, Schweizer dijo que la Presidenta reprodujo la canción El himno del migrante durante una conferencia de prensa.

“Y aunque mi certificado de nacimiento dice americano, soy puro mexicano [...] Cambiamos de lugar pero no de banderas/Yo tengo el verde, blanco y rojo en mis venas”, dice la canción, según Schweizer, quien incluso acusó al Senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, de hablar abiertamente de “reconquistar” Estados Unidos al hacer referencia en el Congreso de la Unión a que California, Texas y Nuevo México, entre otras zonas, son "territorios ocupados".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

