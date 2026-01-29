“Fue cordial, amable”: Sheinbaum y Trump hablan 40 minutos sobre seguridad y comercio

Los jefes de Estado coincidieron en que van "muy bien" en temas de seguridad.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la mañana de este jueves "una productiva y cordial conversación" de aproximadamente 40 minutos con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien "fue muy agradable y cordial". La llamada se concentró en seguridad y comercio, dos temas que han marcado significativamente la relación entre México y Estados Unidos (EU) desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

"Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral", informó a través de sus redes sociales.

Sheinbaum Pardo anunció que acordaron que los equipos de ambos países continúen "trabajando conjuntamente".

"También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington", añadió.