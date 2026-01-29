Sheinbaum habla con Trump de comercio y relaciones bilaterales. También con Melania

La mandataria mexicana anunció que acordaron que los equipos de ambos países continúen "trabajando conjuntamente".
Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la mañana de este jueves "una productiva y cordial conversación" con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral", informó a través de sus redes sociales.
Sheinbaum Pardo anunció que acordaron que los equipos de ambos países continúen "trabajando conjuntamente".
"También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington", añadió.
