Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

Los jefes de Estado coincidieron en que México y Estados Unidos van "muy bien" en temas de seguridad, mientras que en materia comercial las pláticas avanzan poco a poco en busca de acuerdos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump elogió la mañana de este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de aproximadamente 40 minutos, a la cual se sumó su esposa, Melania. "México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!", aseguró el Presidente de Estados Unidos (EU).

A través de una publicación en Truth Social, destacó que se trató de una llamada telefónica "muy productiva" y "muy positiva" para ambas naciones. "Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países", agregó.

Previamente, la Presidenta de México confirmó que la llamada con Trump, quien "fue muy agradable y cordial", se centró en seguridad y comercio, dos temas que han marcado significativamente la relación entre los dos países desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

"Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral", informó a través de sus redes sociales.

Según compartió Sheinbaum Pardo, se acordó que los equipos de ambos países continúen "trabajando conjuntamente", tal y como lo han hecho hasta ahora en diversos rubros.

"También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington", añadió en su publicación, la cual estuvo acompañada por una fotografía en donde se observa que Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presenció el diálogo.