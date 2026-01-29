"El Palillo", presunto jefe de plaza de "Los Mayos", es detenido en Culiacán, Sinaloa

El criminal estaría ligado a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita para una organización delictiva en Sinaloa.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, lograron la captura de dos sujetos en el estado de Sinaloa, incluido Israel "N", alias "El Palillo", quien es identificado como presunto jefe de plaza de "Los Mayos", facción perteneciente al Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado, la Semar informó el miércoles que esta detención tuvo lugar en el municipio de Culiacán, como resultado de una operación interinstitucional y durante un recorrido de vigilancia terrestre que los uniformados realizaban en el área "Tierra y Libertad Uno". Junto a "El Palillo" fue detenido Alexis "N".

De acuerdo con lo señalado por la dependencia, las dos hombres fueron aprehendidos "en posesión de un fusil y un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente un kilo de presunta droga, así como de equipos de comunicación y un vehículo".

#MarinaTeInforma#PersonalNaval en coordinación interinstitucional logró la detención de un presunto líder de un grupo delictivo dedicado a la producción y elaboración de drogas sintéticas, con operaciones en los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado… pic.twitter.com/EfCGHenGL9 — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 28, 2026

"Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica", indicó la Marina.

En ese contexto, la institución destacó que con estas detenciones, se refrenda el compromiso del Gobierno federal de lograr la pacificación de Sinaloa y de devolverle la tranquilidad a la ciudadanía de dicha entidad.

¿Quién es "El Palillo"?

Las autoridades detallaron que "El Palillo" es considerado uno de los presuntos líderes de "Los Mayos", grupo delincuencial dedicado a la elaboración y distribución de droga con operaciones en Sinaloa, Sonora, Nuevo León (NL), Hidalgo, Puebla y el Estado de México (Edomex).

Cabe destacar que a Israel “N” se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita para dicha organización delictiva en Sinaloa.